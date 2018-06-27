Машины будут делать из пластиковых бутылок

СЕГОДНЯ 01:09 2018-06-26T11:22:56+03:00

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С 2025 года каждый новый автомобиль будет на четверть состоять из переработанного пластика, заявили в «Вольво». И для наглядной иллюстрации сделали спецверсию кроссовера XC60 из вторсырья.

Центральный тоннель в нем сделан из переработанных волокон корабельных канатов и выброшенных рыболовных сетей, салонные коврики - из материала на основе бутылок из термопластика и обрезков различных старых хлопчатобумажных вещей. Для сидений тоже взяли волокна термопластиковых бутылок, а для звукоизоляции капота - продукт переработки сидений старых автомобилей.

В Европе тема использования материалов переработки сейчас на гребне волны. Их людям приятно понимать, что их машины тоже помогают защищать зеленые леса, синие моря и все такое. Но пойдите и объясните нашим покупателям, что их новые машины за 3 - 4 миллиона рублей пусть даже на десятую часть состоят из старых тряпок и бутылок из-под пива.

300 тысяч за мусор вынь да положь!

Мы пока еще на той стадии, когда человеку с деньгами хочется машину с салоном не из экокожи молодого дерматина, а из шкуры с подбрюшья звонкоголосого диковинного зверя. Рваные рыболовные сети со дна морского - не из нашей сказки про золотую рыбку. И биотопливо из самогонного сусла - не наш путь. Но резиновую крошку от переработанных автопокрышек в асфальт уже добавлять можно. До этой стадии мы доросли.