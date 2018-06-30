Четыре заблуждения про скорость

СЕГОДНЯ 01:19 2018-06-29T18:58:34+03:00

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Опасный запас

Все привыкли ездить «с запасом». Разрешено 60, значит, можно 80, поскольку штраф за превышение на 20 км/час не предусмотрен. Но вот такой казус получается: штрафа нет, но нарушение - есть. Если вдруг случится ДТП, а экспертиза (измерение длины тормозного пути и т. д.) или дорожная камера зафиксирует, что скорость движения машины была выше разрешенной даже не на 20 км/час, а всего на десять или пять, то водителя все равно признают виновным. А наказание уже будет зависеть от тяжести последствий. Если пострадают люди, то впаяют не только штраф, а уголовное наказание - вплоть до лишения свободы.

Вывод: опасаешься последствий - не прибавляй 20 к разрешенной скорости.

Дорожники внесли сумятицу

Дороги в стране, по крайней мере федеральные, худо-бедно начали строить и ремонтировать. И ремонтируют их не на глазок, а по проекту, прошедшему госэкспертизу. В проектах всегда много непонятных цифр, включая показатель «расчетная скорость». И она может быть вплоть до 150 км/час. Дорожники покажут журналистам или блогерам свои проекты, а те уже и рады растрезвонить: на дороге можно будет гнать 150, одно слово - автобан! На деле открывается новая дорога, водители видят знак «110» и начинают справедливо возмущаться: где обещанные 150? Только нет таких разрешений в нашей стране. Расчетная скорость - величина для проектировщиков, а не для водителей. Она означает, что одиночная машина может безопасно ехать с такой скоростью по такой дороге. То есть дорога достаточно широкая и прямая, не виляющая и не уходящая вверх-вниз. Но про это никто обычно не рассказывает. Так что не смотрите на эти «расчетные скорости», все равно сначала будет не больше 110, а после подготовки нужных документов владелец дороги сможет поднять максимум еще на 20 км/час, так прописано в ПДД.

Но есть надежда! Совсем недавно председатель Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев говорил о том, что скоростные дороги безопаснее обычных, нужно забывать стандарты 70-х годов прошлого века и поднимать планку максимальной разрешенной скорости вплоть до 150 км/час. Но только на новых магистралях, где нет зебр, пешеходов и велосипедистов, светофоров и перекрестков.

Вывод: разрешено пока не больше 130 км/час.

Быстро - дорого

После многолетних соревнований автопроизводителей за экономичность нас успели приучить, что новая легковушка не жрет топливо, а только нюхает его. Всего пять литров на трассе - совсем не фантастика даже для бензиновой легковушки. Но это при условии нежного обращения с педалью газа. Если давить на нее что есть мочи, расход запросто увеличится в два-три раза. И если при скорости около 90 км/час стрелка лежит где-то чуть выше двойки на шкале тахометра, то при разгоне до 140 - 150 она подбирается к четверке и мотор начинает реветь и поглощать топливо ведрами. Такая вот плата за удовольствие, бензин ведь нынче недешев.

Вывод: хочешь экономии - ориентируйся на тахометр, а не на спидометр.

Максимум для фуры - 90 км/час

Мы привыкли, что дальнобойщики летают по дорогам, в соцсетях водители ругаются: сколько можно это терпеть! Но фишка в том, что им и так запрещено гонять со скоростью легковушек. Читаем пункт 10.3 ПДД про скорость движения вне населенных пунктов: «другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/час, на остальных дорогах - не более 70 км/час». То есть разница между максимумом легковушки и максимумом большегруза - 20 км/час.

Получается, ругать дорожников тут бессмысленно, если фура или большой грузовик пытается согнать вас с дороги, как вражеский мессер, пристроившись в хвост, то ее водитель не просто хам, но и нарушитель, гаишник по нему плачет. И с годами дальнобойщики становятся дисциплинированнее.

Вывод: фуры - не ровня вам по скорости, просто шоферы постоянно нарушают.

СПРАВКА «КП»

Гоним, но умеренно

С какой скоростью можно ездить легковушке

Во дворах и жилых зонах - 20 км/час

В населенных пунктах (дорожные указатели на белом фоне) - 60 км/час

За населенными пунктами - 90 км/час

На автомагистралях (дорожные указатели на зеленом фоне) - 110 км/час

На скоростных участках магистралей - 130 км/час (только там, где стоят знаки «130»)

Где установлены знаки ограничения - с указанной скоростью