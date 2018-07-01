Прокачусь до России на тракторе

СЕГОДНЯ 01:24 2018-06-26T16:09:48+03:00

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В дни мирового первенства в России собралось более двух миллионов болельщиков. Попадаются среди них и очень необычные поклонники игры.

Механик на пенсии

Кто-то добирается на чемпионат мира самолетом, кто-то - поездом. Многие - на автомобилях. А вот 70-летний Хуберт Вирт из городка Форххайм предпочел трактор. Раньше он работал механиком на заводе «Мерседес». Сейчас Хуберт на пенсии, где прекрасно сочетает две страсти - к футболу и технике. Трактор старше дедушки на 12 лет. Lanz Bulldog 1936 года выпуска - и ничего, ездит! Передвигается, конечно, с пенсионерской скоростью - 20 - 30 км/час.

Но он и в молодости не летал, как гоночный болид. Еще и прицеп в виде дома-бочки за собой таскает. Путешествует на нем дедушка Хуберт уже давно - например, ездил на тракторе на чемпионат Европы по футболу-2016 во Францию.

В Россию немец выехал заранее, еще в середине мая, чтобы успеть к первому матчу сборной Германии с мексиканцами в «Лужниках». Ехал через Польшу, Беларусь - всего 2000 км. Спал в прицепе, оборудованном всеми удобствами и украшенном надписью на немецком «Привет, Москва». В день преодолевал чуть больше ста километров (частенько выбирая для передвижения не автобаны, а проселочные дороги), чтобы самому не устать и трактор поберечь. Тем более что семья в столь дальнее путешествие с ним отправиться не решилась. Компанию Вирту составила лишь такса по кличке Ведьма. К матчу с Мексикой он успел, вот только выяснилось, что билета на игру у него нет! К тому моменту, правда, немец стал уже столь знаменитым, что столичные власти подарили ему заветный проход на матч.

- У вас прекрасные дороги, почти как в Германии, - делает комплимент России герр Вирт. - Меня останавливали пару раз полицейские, но лишь для того, чтобы сфотографироваться.

После Москвы он собирается в Сочи, затем в Санкт-Петербург, оттуда - в Финляндию, а потом уже в родной Форххайм.

У троих швейцарцев - Вернера Циммермана, Бита Штудера и Зеппа Виерернера - решение о путешествии на тракторе вышло довольно спонтанным. Посидели, выпили и придумали двинуть в путь на чемпионат мира именно на этом виде транспорта. И даже с утра на свежую голову мужики не передумали. Машина у них помоложе, чем у немца. Трактор «Гритли» 1964 года выпуска разогнаться может до 80 км/час, хотя тоже сам по себе раритет. С Виртом трое приятелей вряд ли пересекутся. Они спланировали поездку в Калининградскую область, где швейцарцы 22 июня встретились с Сербией. Друзья подсчитали, что на преодоление 1800 километров им нужно около двух недель - гнать под 80 они все-таки не стали.

На игры - на «Ниве»

Исландские болельщики, как и исландские футболисты, рождены удивлять. Гретер Йонссон и Кристи Кьяртанссон в Россию отправились на машине, но не абы какой, а на «Ниве». Поддержали, так сказать, российский автопром. Наш внедорожник во многих странах пользуется популярностью: недорогой, а проходимость что надо. Пару месяцев назад одна из исландских компаний организовала конкурс, главным призом в котором была как раз «Нива» 2010 года выпуска. Все, что требовалось для победы, - оставить комментарий под постом о соревновании. Из 16 тысяч участников, а это пять процентов населения Исландии, лучше всего это вышло у Йонссона и Кьяртанссона.

После этого парни и решили махнуть на матчи исландской сборной в России на «Ниве». Сделали машинке тюнинг, перекрасили авто в цвета национального флага. Компания, организовывавшая тот самый конкурс, оплатила приятелям проживание в гостиницах. Йонссон и Кьяртанссон перевезли «Ниву» в Данию на пароме. И уже оттуда, через Германию и Польшу, за две недели добрались до России. Сходили в Москве на матч с Аргентиной, потом махнули в Волгоград.

- Доехали нормально, только в Москве случилась небольшая поломка, - говорят исландцы. - Надеемся, мы в России задержимся надолго. Но это уже зависит от нашей сборной.

«Мама, я в порядке»

Мексиканские болельщики - парни веселые. Но 27-летний Джонатан Киньонес выделяется даже из этой массы. Несколько лет назад он бросил работу моделью и консультантом в Брюсселе, продал машину и отправился путешествовать по миру.

Так как мать Джонатана сильно переживала, он решил ее успокоить и начал выкладывать снимки из своих путешествий в соцсети: вот он прыгает с парашютом, вот загорает на пляже или стоит на фоне достопримечательности. В результате родился фотопроект Mom I`m Fine («Мама, я в порядке»). С этой надписью Киньонес фигурирует на всех карточках. Одну из фотографий Джонатан выложил с сочинского стадиона «Фишт», сразу после победы мексиканцев над немцами.

КСТАТИ

Комментатор за решеткой

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в прошлом году сел в тюрьму на 12 лет за коррупцию, но продолжает любить футбол. Во время чемпионата в России бывшего главу государства взяли экспертом на телеканал Rede TV. Луис в камере просматривает матчи, а его оценки и впечатления от игры зачитывают в развлекательно-аналитической программе о футболе. Самому выходить в эфир из тюрьмы запрещено.

НУ И НУ!

Живот до трибун доведет

На что только не идут фанаты, ради того чтобы попасть на футбол! Перуанскому болельщику Мигелю обычные билеты на матчи не достались. И тогда он решил за три месяца поправиться на 25 кило, чтобы попасть в число болельщиков с избыточным весом. Для них выделена особая квота, и такие билеты еще оставались на сайте ФИФА. И он добился своего. Интересно, сможет ли теперь Мигель похудеть обратно?

НАЗЛО ЖЕНЕ

Мексиканца Хавьера жена в Россию не отпустила. А он так мечтал побывать на турнире! Тогда друзья соорудили из картона его фигуру в полный рост и притащили с собой в Россию. А на майке написали: «Моя старуха не отпустила меня». И пока сам Хавьер смотрел футбол дома по телевизору, его копия пила пиво и фотографировалась с девушками. История получила резонанс: «старуха» все же смилостивилась и отпустила мужа на футбол. Он тут же отправился в Ростов-на-Дону на следующую игру мексиканцев.

Пока сам Хавьер смотрел футбол дома по телевизору, его копия пила пиво и фотографировалась с девушками.Фото: Instagram.com

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Картонного Хавьера выставят на благотворительный аукцион

Деньги, вырученные с продажи фигуры мексиканца, отдадут юным футболистам

История мексиканского болельщика, которому жена не разрешила поехать на чемпионат мира в Россию, а потом все-таки сжалилась и передумала, растрогала тысячи россиян. Друзья Хавьера, повсюду возившие с собой его картонную копию с надписью «Моя старуха меня не пустила», на днях наконец выложили совместное фото. (подробности)