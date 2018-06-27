Для Диего Марадоны после выхода Аргентины в плей-офф чемпионата мира вызвали доктора

СЕГОДНЯ 07:41 2018-06-27T07:45:14+03:00

Диего Марадона в Санкт-Петербурге во время игры Аргентины против Нигерии. Фото: REUTERS

Сообщения о том, что легендарному футболисту понадобилась госпитализация, не подтвердились

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Прояснилась ситуация с состоянием здоровья легендарного футболиста, чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны. После того, как Аргентина прошла в плей-офф ЧМ-2018, Марадоне понадобилась помощь докторов. Однако же, информация о том, что Диего пришлось госпитализировать, не подтвердилась. У Марадоны после окончания игры Аргентина - Нигерия понизилось давление.

Как сообщила сопровождающая Диего Марадону в поездке в Росси журналистка из Колумбии Патрисия Вильехас. Она выложила фотографию Диего из его частного самолета. Состояние Марадоны стабилизировалось и визит в больницу не понадобился. Диего уже улетел в Москву на своем частном самолете.

Как ожидается, Диего Марадона посетит сегодня, 27 июня, матч 3 тура группового этапа чемпионата мира между Сербией и Бразилией. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак".

Отметим, что на этом чемпионате Диего Марадона присутствовал на ряде встреч в качестве почетного гостя. Он лично был на первой игре Аргентины в Москве на стадионе "Спартак". Та встреча завершилась со счетом 1:1, а Месси не забил пенальти. Диего Марадона "отличился" тем фактом, что сидел в вип-ложе и курил сигару вопреки официальному запрету. Марадона следил и за игрой Хорватия - Аргентина, которая завершилась победой балканцев 3:0. Диего после той встречу обрушился с критикой на наставника аргентинцев Хорхе Сампаоли.

Напомним, что команда Аргентины лишь в последнем туре смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира. В Санкт-Петербурге южноамериканцы победили со счетом 2:1 команду Нигерии. У "альбиселесте" голы забили Лионель Месси и Маркос Рохо.

Следующая игра у Аргентины на чемпионате мира теперь - в 1/8 финала против сборной Франции в Казани.