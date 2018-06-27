Чудесная страна: как иностранные журналисты изменили мнение о России в течение первых недель ЧМ

СЕГОДНЯ 16:17 2018-06-27T17:32:16+03:00

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Сначала иностранцы побаивались ехать в Россию. Не все, но многие встали перед дилеммой: с одной стороны долгожданный мундиаль, а с другой - предостережения властей, что мол в России их разденут, обуют, посадят, съедят медведи. И вообще там холодно.

Однако за 2 недели болельщики окончательно убедились, что все это лишь выдумки их политиков. К такому же мнению пришли и зарубежные журналисты. «Комсомолка» цитирует самые яркие цитаты о России из инопрессы.

НЕ СТРАНА, А СКАЗКА

«Здесь, в Ростове-на-Дону, где я теперь гуляю по улицам, я не могу найти ни одной бумажки на тротуаре: везде — красота», - цитирует хорватского болельщика портал 100postо. «Сейчас эта огромная страна кажется мне чудесной, так как все, что я в ней видел, меня воодушевило. Я не знаю, может, это из-за американской пропаганды, которая распространялась на протяжении десятилетий с помощью голливудских фильмов, где российская реальность искажалась разными средствами и выглядела крайне депрессивно, или потому, что лично я ожидал, что на каждом шагу меня будет подстерегать подвох».

ЗАПАД МНОГОЕ НЕДОГОВАРИВАЕТ

«Если внимательнее рассмотреть церемонию открытия Чемпионата мира по футболу, становится понятно, что Россия обладает немалым влиянием», - пишет японская газета «Майнити симбун». «Если анализировать только политику и дипломатию России, она может показаться неадекватной, однако в самом российском обществе изменения точно есть. В сравнении с тем, что было раньше, россияне стали лучше вести себя за рулем. Такси работают строго по счетчику. Снизилось количество полицейских, которые вымогают взятки. Хоть Россия и находится в политической изоляции, многие ее обычаи приближаются к европейским стандартам. Если судить о России только по имиджу, сформированному западными странами, то можно упустить изменения, произошедшие в ней. Этот Чемпионат мира дает нам шанс увидеть нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус».

ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ЧИСТО

«Приезжающие в Россию болельщики, будут шокированы чистотой на улице», - отмечает немецкая «Deutsche Welle». «А еще тут очень широкие тротуары с велодорожками. Такси недорогое. В общем, убеждаешься в том, что современная Россия безопасна, прогрессивна и открыта миру. Слишком много чистоты не мешало еще никому. И каждый человек оценит уровень безопасности».

ЭТО НАПОМИНАЕТ КАРНАВАЛ

«Почти месяц Россия демонстрирует свое гостеприимство. Русские рады Кубку мира. Они рады гостям и атмосфере праздника», - пишет «The Guardian». «Десятки тысяч фанатов гуляют по Москве в перерывах между матчами. Это напоминает карнавал. Уже не говорим о приятных ценах и дружелюбных жителях».

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛИСТЫ

Многие арабские СМИ обратили внимание на выставку картин в Санкт-Петербурге. На ней показали полотна с изображением известных футболистов и тренеров в мундирах.

Портрет Криштиану Роналду, представленный на выставке. ФОТО nimrah.ru

«Таким Салаха мы еще не видели», - написали в журнале «AraGeek». Там же была опубликована подборка из комментариев арабских фанатов в соцсетях. «Москва бесконечна. Я даже не думал, что город может быть настолько большим», - пишет один из пользователей Twitter. «Путин посадил некрасивых женщин под домашний арест? Не может же страна состоять из одних красоток!», - недоумевает другой.

В РОССИИ ВЫНОСЛИВЫЕ ТАКСИСТЫ

Журналиста The Washington Post Чака Калпеппера очень растрогала его встреча с таксистом Мурадом, который 8 часов вез его из Ростова-на-Дону до Волгограда.

«Я стоял на солнце у машины и понимал, что Мурад должен возвращаться в Ростов-на-Дону. Мне стало грустно. Мы обменялись телефонными номерами и стали прощаться. Почти без слов, только я произнес «Spasiba», затем мы пожали друг другу руки, но в этот момент нам обоим стало ясно, что одного рукопожатия недостаточно. Мы обнялись, а затем даже крепко сжали друг друга в объятиях — это продолжалось две-три секунды, может, даже почти четыре. Желаю всем счастливого Чемпионата мира!»