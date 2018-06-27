Чудесная страна: как иностранные журналисты изменили мнение о России в течение первых недель ЧМ
Сначала иностранцы побаивались ехать в Россию. Не все, но многие встали перед дилеммой: с одной стороны долгожданный мундиаль, а с другой - предостережения властей, что мол в России их разденут, обуют, посадят, съедят медведи. И вообще там холодно.
Однако за 2 недели болельщики окончательно убедились, что все это лишь выдумки их политиков. К такому же мнению пришли и зарубежные журналисты. «Комсомолка» цитирует самые яркие цитаты о России из инопрессы.
НЕ СТРАНА, А СКАЗКА
«Здесь, в Ростове-на-Дону, где я теперь гуляю по улицам, я не могу найти ни одной бумажки на тротуаре: везде — красота», - цитирует хорватского болельщика портал 100postо. «Сейчас эта огромная страна кажется мне чудесной, так как все, что я в ней видел, меня воодушевило. Я не знаю, может, это из-за американской пропаганды, которая распространялась на протяжении десятилетий с помощью голливудских фильмов, где российская реальность искажалась разными средствами и выглядела крайне депрессивно, или потому, что лично я ожидал, что на каждом шагу меня будет подстерегать подвох».
ЗАПАД МНОГОЕ НЕДОГОВАРИВАЕТ
«Если внимательнее рассмотреть церемонию открытия Чемпионата мира по футболу, становится понятно, что Россия обладает немалым влиянием», - пишет японская газета «Майнити симбун». «Если анализировать только политику и дипломатию России, она может показаться неадекватной, однако в самом российском обществе изменения точно есть. В сравнении с тем, что было раньше, россияне стали лучше вести себя за рулем. Такси работают строго по счетчику. Снизилось количество полицейских, которые вымогают взятки. Хоть Россия и находится в политической изоляции, многие ее обычаи приближаются к европейским стандартам. Если судить о России только по имиджу, сформированному западными странами, то можно упустить изменения, произошедшие в ней. Этот Чемпионат мира дает нам шанс увидеть нынешнюю Россию и попробовать ее на вкус».
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ЧИСТО
«Приезжающие в Россию болельщики, будут шокированы чистотой на улице», - отмечает немецкая «Deutsche Welle». «А еще тут очень широкие тротуары с велодорожками. Такси недорогое. В общем, убеждаешься в том, что современная Россия безопасна, прогрессивна и открыта миру. Слишком много чистоты не мешало еще никому. И каждый человек оценит уровень безопасности».
ЭТО НАПОМИНАЕТ КАРНАВАЛ
«Почти месяц Россия демонстрирует свое гостеприимство. Русские рады Кубку мира. Они рады гостям и атмосфере праздника», - пишет «The Guardian». «Десятки тысяч фанатов гуляют по Москве в перерывах между матчами. Это напоминает карнавал. Уже не говорим о приятных ценах и дружелюбных жителях».
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛИСТЫ
Многие арабские СМИ обратили внимание на выставку картин в Санкт-Петербурге. На ней показали полотна с изображением известных футболистов и тренеров в мундирах.
Портрет Криштиану Роналду, представленный на выставке. ФОТО nimrah.ru
«Таким Салаха мы еще не видели», - написали в журнале «AraGeek». Там же была опубликована подборка из комментариев арабских фанатов в соцсетях. «Москва бесконечна. Я даже не думал, что город может быть настолько большим», - пишет один из пользователей Twitter. «Путин посадил некрасивых женщин под домашний арест? Не может же страна состоять из одних красоток!», - недоумевает другой.
В РОССИИ ВЫНОСЛИВЫЕ ТАКСИСТЫ
Журналиста The Washington Post Чака Калпеппера очень растрогала его встреча с таксистом Мурадом, который 8 часов вез его из Ростова-на-Дону до Волгограда.
«Я стоял на солнце у машины и понимал, что Мурад должен возвращаться в Ростов-на-Дону. Мне стало грустно. Мы обменялись телефонными номерами и стали прощаться. Почти без слов, только я произнес «Spasiba», затем мы пожали друг другу руки, но в этот момент нам обоим стало ясно, что одного рукопожатия недостаточно. Мы обнялись, а затем даже крепко сжали друг друга в объятиях — это продолжалось две-три секунды, может, даже почти четыре. Желаю всем счастливого Чемпионата мира!»