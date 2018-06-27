«Тест на ВИЧ: Экспедиция»: с 30 июня по 2 июля акция пройдет в Амурской области

СЕГОДНЯ 16:30 2018-06-27T16:37:03+03:00

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах можно будет в четырех населенных пунктах области: городах Благовещенске, Райчихинске, Белогорске, Свободном

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Амурская область, вслед за Приморьем, станет еще одним регионом, принявшим участие в акции Министерства здравоохранения Российской Федерации по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию – «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

С 30 июня по 3 июля в мобильных пунктах тестирования (МПТ) будет проводиться тестирование в 4 городах Амурской области. Жители Благовещенска, Райчихинска, Белогорска и Свободного увидят на своих улицах и площадях МПТ – автомобили белого цвета с широкой красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». МПТ будут расположены в оживленных местах: в парках, на городских площадях, возле торговых центров, что позволит значительно расширить географию акции и увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ.

Повысить уровень знаний населения о ВИЧ-инфекции помогут специалисты ГБУЗ «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», которые в МПТ будут проводить бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих с дотестовым и послетестовым консультированием.

На торжественном мероприятии, которое состоится в Благовещенске 3 июля в 10:00 по адресу: ул. Ленина, 100 (площадь возле Общественно-культурного центра), будут подведены итоги тестирования в Амурском крае.

Время и место тестирования в населенных пунктах Амурской области:

• г. Благовещенск 30 июня – 1 июля

30 июня

Время: 11:00–18:00

Адрес: г. Благовещенск, ул. Ленина, 144а (Городской парк). .

Вечернее тестирование

Время: 19:00–22:00

Адрес: г. Благовещенск, площадь им. В. И. Ленина.

1 июля

Время: 10:00–18:00

Адрес: г. Благовещенск, ул. Мухина, 114 (парковочное пространство возле главного входа в ТРЦ «Острова»).

• г. Райчихинск – 30 июня

Время: 10:00–16:00

Адрес: г. Райчихинск, ул. Победы, 3 (Городская площадь перед зданием администрации).

• г. Белогорск – 1 июля

Время: 12:00–18:00

Адрес: г. Белогорск, пересечение ул. Кирова и ул. Скорикова (площадь возле входа на Центральный рынок).

• г. Свободный – 2 июля

Время: 11:00–17:00

Адрес: г. Свободный, ул. Ленина, 48 (площадь напротив центрального входа в ТЦ «Пассаж»).

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.