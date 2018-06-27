От Камчатки до Калининграда. На востоке России стартовала акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Это уже III Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию
Акция Минздрава России. Тест на ВИЧ: Экспедиция. Камчатский край.
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Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» начала свой путь 12 июня, в День России, в Петропавловске-Камчатском. Акция, которую уже в третий раз проводят Министерство здравоохранения России совместно с Горьковским автозаводом, направлена на информирование граждан по вопросам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.
В этом году география маршрута охватывает почти всю страну. Тестирование проходит не только в центрах регионов, но и в других населенных пунктах: 30 регионов страны, 120 городов... Финальная точка акции — Калининградская область.