«Длинный свободный ход»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-06-27T18:23:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Топ-менеджмент сбытовых и сетевых компаний российской энергетики все чаще оказывается в центре разбирательств. Большинство дел связаны с коммерческим подкупом по стандартной схеме: предприятие-потребитель ставится в ситуацию, когда нарастает долг за электроэнергию, а затем вероятно вопрос предлагается решить за вознаграждение в размере от 6 до 10 процентов задолженности.

Но не каждый такой эпизод становится поводом для расследования и, тем более, доводится до судебного решения.

Похожая ситуация, например, возникла в Великом Новгороде, где разворачивается противостояние сельхозпроизводителя «Новгородский бекон» и сбытовой компании «ТНС Энерго Великий Новгород».

Все началось с внезапной проверки, с которой энергетики нагрянули на «Бекон». В это время на предприятии были введены меры карантинного характера, в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Новгородской области. На ферме по откорму свиней ООО «Новгородский бекон» установлен 4-й уровень биобезопасности, поэтому любой посторонний человек для допуска на территорию должен был получить справки о согласовании комитетом ветеринарии. Справок сотрудники сетевой организации не принесли, зато вместо этого составили акты о недопуске работников «Новгородэнерго» на предприятие. На основании актов проверки выставили первые миллионные счета, а затем обратились за взысканием денег в суд. Однако, на этом не остановились: в следующем месяце ООО «Новгородский бекон» обвинили в срыве пломб на приборах учета и хищении энергии на сумму 65 млн. рублей.

Суд первый иск «ТНС Энерго» о взыскании с «Бекона» 1,6 млн. рублей удовлетворил. Решение обосновано актами энергетиков и показаниями свидетеля - некоего Алексеева, участвовавшего в проверке.

Затем «ТНС Энерго» подало в суд с исковыми требованиями о выплате 65 млн. рублей.

Причем, сбытовики обосновали размер иска следующим образом: они суммировали максимальное энергопотребление всего оборудования «Бекона» и помножили на тариф. Что же касается пломб, то в пояснениях к судебному иску, фигурировала такая формулировка: пломбы имели «длинный свободный ход», то есть, не защищали приборы от вмешательства. Этот неоднозначный факт тоже приведен как доказательство того, что «Бекон» пользовался неучтенным электричеством. А «Бекон», межу тем, предоставил в ходе разбирательств результаты трех солидных экспертиз, фотоотчет и даже обследование на полиграфе сотрудника, отвечающего на предприятии за энергохозяйство. Один из свидетелей со стороны сбытовиков на очередном заседании суда настолько запутался в показаниях, что в итоге дал явно противоречивые показания. Решение по делу пока не принято.

В СМИ прошла информация, что свидетель Алексеев на момент публикации явился в прокуратуру, где заявил, что в проверке «Бекона» не участвовал, а в суде выступал с показаниями, составленными для него сотрудником заинтересованной стороны. Получается, что в настоящее время есть достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту лжесвидетельства, где наверняка в ходе следствия размотался бы весь клубок «нестыковок» в ситуации вокруг «Бекона». Однако, уголовного дела нет, и первое дело в суде «ТНС Энерго» выиграло, а сейчас на финише – второе, основанное на тех же доводах, но, похоже, клонящееся в сторону победы сбытовиков.

Сегодня конфликты, подобные новгородскому, энергетики преподносят как примеры беспощадной борьбы с должниками. Действительно, по сообщения СМИ, у одной лишь группы компаний «ТНС Энерго» дефицит бюджета уже превышает 120 млрд. рублей, из которых более четверти – задолженность по кредитам банков.

Однако, следующие одно за другим разбирательства с участием Следственного комитета и ФСБ случаев коммерческого подкупа свидетельствуют о том, что задан определенный тренд на масштабную борьбу с коррупцией в энергетической отрасли. Что ж, если он действительно существует, то осталось лишь дождаться, пока он распространится на все регионы России, где энергетики все еще позволяют себе любыми способами давить на потребителей. Кстати, в некоторых компаниях существует положение, согласно которому топ-менеджмент получает 20-30 процентов от суммы, взысканной с должников, истинных или мнимых. При таком раскладе можно даже не утруждаться требованиями откровенной взятки, и не сильно беспокоиться о финансовом состоянии своего предприятия. А пока сайты энергетических компаний радуют глаз «боевыми листками» с надписью «На передовой» и размерами цифр о перевыполнении плановых показателей по составлению актов о безучетном потреблении.

К сожалению, слишком «длинный свободный ход» имеют сегодня «генералы» от энергетики.