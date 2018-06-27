Президент ВАРПЭ Герман Зверев: Рост цен на топливо затормозит развитие рыбной отрасли

СЕГОДНЯ 18:30 2018-06-27T18:32:19+03:00

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Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев представил прогноз развития рыбопромышленной отрасли в условиях постоянно растущей цены на топливо. По его словам, отпускная цена дизельного топлива неизменно увеличивается, начиная с 2010 г. Данные Росстата демонстрируют резкий подъем цены в период 2010-2012 гг., а также ее постоянный рост, начиная с 2014 г. Таким образом, за последние восемь лет цена возросла более, чем в 2 раза: с 16 340 рублей за 1 тонну до 35 500 рублей за тонну.

По информации Ассоциации добытчиков минтая в портах и районах промысла также отмечен рост стоимости дизельного топлива: с 24 000 рублей за 1 тонну в 2010 году до 52 000 рублей за 1 литр в 2018 году.

По отдельным видам продукции затраты на топливо достигают 25% в себестоимости. Если в 2014 году отпускная цена обезличенной рыбопродукции составляла 60 руб./кг, то в 2018 году она выросла до 65 руб./кг. При этом доля топлива в себестоимости продукции увеличилась намного значительней, в 1,5 раза: с 9,8 руб. в 2014 году до 15,4 рублей в 2018 году.

Как пояснил президент ВАРПЭ, рост цен на топливо может иметь гораздо более серьезные последствия для итоговой стоимости рыбной продукции, т.к. в цене реализации присутствует большая доля транспортных расходов: от доставки топлива в районы промысла, транспортировки рыбопродукции в порты до перевозки продукции ритейлеру.

Президент ВАРПЭ сообщил, что предприятия рыбохозяйственного комплекса прогнозируют долгосрочные негативные последствия, связанные с ростом цен на топливо.

«Рост конечной цены реализации приводит к снижению рентабельности производства. Предприятия теряют в прибыли. Это означает, что вся отрасль может столкнуться с неизбежным снижением объемов инвестиций и последующим замедлением модернизации производственных процессов», - подчеркнул Герман Зверев.