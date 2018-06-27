Российские фанаты спасли гостя ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-27T20:46:00+03:00

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Никольская улица в Москве превратилась в центр всего чемпионата мира и в его неофициальную фан-зону. Здесь отмечаются победы, заливается горечь поражений, а иногда и спасаются чьи-то жизни. Фотограф «КП» Михаил Фролов запечатлел, как одного из фанатов выручили другие болельщики.

Один из гостей ЧМ-2018 от переизбытка чувств забрался на фонарь, чтобы поделиться своим хорошим настроением со всеми окружающими. И все шло неплохо, пока незадачливый фанат не поскользнулся и стремительно не полетел вниз головой прямо на мостовую. Через мгновение должен был раздаться неприятный хруст, и перед медиками встала бы задача, как отскрести от булыжников то, что осталось бы от акробата.

Африканца спасли внимательные российские фанаты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но того спасла быстрая реакция российских болельщиков. Они успели подхватить гостя за мгновение до его встречи с каменным тротуаром и плавно опустили на землю. Стал ли фанат праздновать свой второй день рождения история умалчивает.

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