2018-06-27T20:46:00+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Российские фанаты спасли гостя ЧМ-2018

Иностранный болельщик едва не разбился, падая с фонаря
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Фонари на Никольской улице в Москве то и дело облепляют отважные болельщики.Фонари на Никольской улице в Москве то и дело облепляют отважные болельщики.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Никольская улица в Москве превратилась в центр всего чемпионата мира и в его неофициальную фан-зону. Здесь отмечаются победы, заливается горечь поражений, а иногда и спасаются чьи-то жизни. Фотограф «КП» Михаил Фролов запечатлел, как одного из фанатов выручили другие болельщики.

Один из гостей ЧМ-2018 от переизбытка чувств забрался на фонарь, чтобы поделиться своим хорошим настроением со всеми окружающими. И все шло неплохо, пока незадачливый фанат не поскользнулся и стремительно не полетел вниз головой прямо на мостовую. Через мгновение должен был раздаться неприятный хруст, и перед медиками встала бы задача, как отскрести от булыжников то, что осталось бы от акробата.

Африканца спасли внимательные российские фанаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Африканца спасли внимательные российские фанаты.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но того спасла быстрая реакция российских болельщиков. Они успели подхватить гостя за мгновение до его встречи с каменным тротуаром и плавно опустили на землю. Стал ли фанат праздновать свой второй день рождения история умалчивает.

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Везение закончилось. Сборная России проиграла Уругваю и получила в соперники по 1/8 финала ту команду, которую меньше всего хотела. Да, Испания сейчас не та, что была 8 - 10 лет назад, когда она выиграла подряд два чемпионата Европы, а между ними в 2010 году впервые стала чемпионом мира. Заученного в ней больше, чем гениального, а скандалы порой накрывают с головой. Но все равно это одна из четырех сборных, которую наряду с Францией, Германией и Бразилией букмекеры называют фаворитом ЧМ-2018 (подробности)

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