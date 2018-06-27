10 неожиданных способов применения WD-40

СЕГОДНЯ 22:09 2018-06-27T22:29:56+03:00

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Что такое WD-40, известно каждому. Фирменные флаконы со спреем можно найти в любом автомагазине и супермаркете на полке рядом с омывайкой, огнетушителями и аптечками. Но есть вещи, о которых 90% тех, кто когда-либо пользовался «вэдэшкой», даже не подозревают. И сейчас я о них расскажу!

Для начала, WD-40 – продукт довольно старый. Сине-желтая окраска упаковки напоминает какую-то вещь из 90-х, хотя в действительности ведешка придумана в США еще в 1953 году!

WD – это аббревиатура, означающая Water Displacement, то есть «Удаление воды». Число 40 служит напоминанием, что формула данного средства якобы была придумана с сороковой попытки. Конечно, проверить как оно было на самом деле уже нельзя. Скорее всего, это – красивая корпоративная легенда. Хотя сама компания её очень четко придерживается, что заслуживает определенной похвалы.

Но самое интересное– это способы использования WD-40. Мы привыкли, что вэдэшка хороша для чистки колесных болтов от грязи, или обработки петель перед смазкой. Но у WD-40 есть и очень неожиданные варианты применения. Предлагаю вашему вниманию лишь некоторые из них. Вэдэшка отлично подойдет, чтобы…

1. Расстегнуть молнию

Спрей WD-40 обладает определенными смазывающими свойствами, поэтому с его помощью можно быстро расстегнуть заевшую застежку. Просто побрызгайте им на молнию, подождите пару минут, и расстегивайте её как обычно.

2. Удалить жвачку

Поскольку вэдэшка уменьшает трение между предметами, её можно использовать для удаления прилипшей жвачки. Принцип такой же – нанести спрей, подождать, а затем – снять жвачку. Способ одинаково хорошо работает как с жвачкой, приставшей к обуви, так и с застрявшей в волосах. Только во втором случае нужно обязательно следить, чтобы жидкость не попала в глаза, ну и, конечно, помыть голову после этого.

3. Стереть пятна чая или кофе

Вы где-то пролили чай или неудачно поставили чашку, и теперь там остались некрасивые круги? WD-40 придет на помощь. Просто нанесите его на губку, протрите и, вуаля – поверхность снова чистая!

4. Снять кольцо с пальца

Иногда снятие кольца может стать настоящей проблемой из-за опухшей руки. Но если в месте соприкосновения кольца с пальцем обработать его вэдэшкой, дело пойдет гораздо легче. Просто и понятно!

5. Очистить руки от масла

Допустим, вы работали в гараже, испачкали руки, а влажных салфеток нет. Не беда – воспользуйтесь WD-40! Просто побрызгайте им на руки и потрите пару минут, чтобы вся грязь отошла. Ну, хорошо, почти вся.

6. Очистить ванну и туалет

А еще это средство замечательно удаляет известь и отложения с плитки и унитаза. Принцип тут такой же, как с обычным средством – нанести, и потереть губкой или ершиком. Способ подойдет, если обычного моющего средства нет под рукой – например, вы просто забыли его купить.

7. Удалить наклейки

Не важно, что за наклейка – ценник на новой покупке или наклейка на стекле автомобиля. Жидкость поможет аккуратно снять её – просто обработайте стикер и удалите его.

8. Устранить грязь на ковре

Здесь действует тот же принцип, что и с ванной и туалетом: нанесли WD-40 на губку, потерли, удалили грязь. В общем, если у вас вдруг нет дома средства для ковров, вы знаете, что делать.

9. Вскопать огород

Если поверхность лопаты обработать WD-40, копать станет несколько легче, поскольку спрей уменьшает трение. Может показаться невероятным, но это действительно работает!

10. Запустить ракету

Сам производитель WD-40 на своем официальном сайте указывает, что средство отлично подходит для смазывания… крышек люков ракетных шахт! Правда или нет, не знаю – не проверял. Поэтому предпочту просто поверить им на слово.