Московский НПЗ напоил экологов чистой водой

СЕГОДНЯ 14:52 2018-06-28T18:08:29+03:00

В 2017 году на Московском НПЗ были установлены биологические очистные сооружения «Биосфера».

Представители организации «Зеленый патруль» лично убедились в том, что завод очищает воду до 99,9%

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Всего за семь лет Московский НПЗ благодаря модернизации добился такой степени очистки воды, что ее можно пить. Причем, это не фигура речи. Представители всероссийской экологической организации "Зеленый патруль", которые приехали с инспекцией на завод, действительно взяли стаканы и попробовали очищенную воду на вкус. Оказалось, она ничем не отличается от той, что мы пьем ежедневно. Как такое возможно?

В 2017 году на предприятии были установлены биологические очистные сооружения "Биосфера". Введение их в эксплуатацию стало важным этапом для Московского НПЗ, ведь благодаря современному комплексу завод перешел практически на замкнутый цикл водопотребления, более чем в два с половиной раза сократив потребление речной воды и в три раза - объем сточных вод.

"Эффект от работы "Биосферы" впечатляет. Благодаря этому комплексу Московский нефтеперерабатывающий завод существенно снизил потребление речной воды и объем сточных вод. Это значительно уменьшило нагрузку на городские очистные сооружения. Стоит отметить и технологии очистки воздуха, заложенные в "Биосфере". Экспресс-анализ показал, что он соответствует нормам", - поделился экспертным мнением председатель правления "Зеленого патруля" Андрей Нагибин, попробовав ее из-под крана очистных сооружений.

Надо отметить, что в России аналогов системе "Биосфера" еще нет. Она позволяет очищать промышленную воду до 99, 9% процента. С помощью специальных бактерий, мембран с порами тоньше человеческого волоса, и угольных фильтров, из воды удаляют абсолютно все примеси.

Вода в производственном цикле нефтеперерабатывающих заводов - важное звено. Использовать ее рационально и экологично - одна из главных задач. И на Московском НПЗ ее успешно решили. "Биосфера" стала для завода одним из ключевых проектов второго этапа модернизации.

Отметим, что руководство Московского НПЗ всегда максимально открыто для диалога, поэтому на территории завода постоянно проводятся экскурсии, благодаря которым жители соседних районов, представители муниципалитетов, общественники и экологи могут сами убедиться в том, как работает завод и насколько безопасно его производство, в том числе, и для окружающей среды.

Только за последние несколько месяцев здесь побывали делегации из Капотни, Люблино, Марьино.