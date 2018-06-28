Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Красной площади

СЕГОДНЯ 15:08 2018-06-28T15:16:47+03:00

Гвардейцы роты специального караула Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посмотреть ее можно всем желающим по аккредитации FIFA

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Сразу две церемонии развода пеших и конных караулов президентского полка состоятся в ближайшую субботу. 30 июня в 12:00 на Соборной площади московского Кремля и в 16:00 на Красной площади пройдут церемонии развода караулов.

Церемония развода караулов президентского полка не проводилась на Красной площади уже несколько лет. А во вторник на Красной площади прошла репетиция этого яркого мероприятия. По его итогам было принято решение провести развод караулов у стен Кремля в эту субботу.

Кстати, накануне развода караулов, в пятницу 29 июня, с 13 до 14 часов у грота в Александровском саду состоится выступление президентского оркестра.

СПРАВКА

Развод караулов регулярно проводился на Красной площади до 2011 года, потом его перенесли на Соборную площадь Кремля. На Красной площади это действо устраивают только по особым поводам.

Представление объединяет в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приемов с оружием и элементов "конной карусели".

Это открытая церемония, посмотреть ее могут все желающие. Впервые это зрелищное мероприятие состоялось в апреле 2005 года.

Подготовкой церемониала занималась группа, в которую вошли сотрудники протокола президента РФ, Геральдического совета, ФСО и комендант Кремля. Разработчики церемонии учли многие традиции русской армии и изучили воинские уставы, начиная с первого русского “Военного артикула” петровских времен.

Подобные ритуалы существовали уже во времена Ивана III, традиция соблюдалась вплоть до 1917 года. Затем церемония была заменена другой - сменой часовых почетного караула у мавзолея Владимира Ленина.

Все детали церемонии развода караулов тщательно отрепетированы: в полдень под бой курантов и звуки марша от Арсенала на Соборную площадь выходит Рота специального караула Президентского полка.

Затем происходит вынос государственного флага России, демонстрация строевых приемов с оружием и "конная карусель" в исполнении всадников Почетного кавалерийского эскорта.

Военная форма караулов разработана по образцу парадной формы лейб- гвардейских полков, которая была создана в начале прошлого века по указу Николая II к празднованию 100-летию победы в войне 1812 года. В разводе президентских караулов участвуют 44 пеших военнослужащих и 12 всадников на вороных и гнедых лошадях. Все проходит в музыкальном сопровождении Президентского оркестра, который исполняет марши и старинные сигналы.

Начиная с 2009 года в церемониал добавили несколько новых фигур, в том числе “круг” и строевые приемы с карабином, имеющие "эффект домино". Кроме того, военнослужащие роты специального караула стали исполнять все фигуры лицом к зрителям, на все четыре стороны площади.