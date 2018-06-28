2018-06-28T15:32:28+03:00
Экономика

Больше экономики Индонезии и дороже Apple: экономисты подсчитали состояние самых богатых семей в мире

Аналитики включили в рейтинг только те династии, в которых капиталы уже переходили из поколения в поколение
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Аналитики подсчитали состояния самых богатых семей мира.Аналитики подсчитали состояния самых богатых семей мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Состояние богатых людей давно стали объектом пристального внимания мировых аналитиков. На сей раз агентство Bloomberg подсчитала финансы не личные, а семейные. А по итогу составило рейтинг богатейших семей мира. В список вошли 25 семей. Их общее состояние – $1,1 трлн. Это больше, чем ВВП (стоимость всех произведенных товаров и услуг) Индонезии и дороже, чем стоит компания Apple.

Аналитики включали в рейтинг только те семьи, в которых состояние уже переходило из поколения в поколение хотя бы один раз. Поэтому в списке почти нет азиатских кланов – они разбогатели относительно недавно. Нет в нем и знакомых российскому обывателю фамилий Ротшильд, Пулитцер, Рокфеллер. Им попросту не хватило денег попасть в список. Семейные капиталы трудно построить, а разбазарить легко, отмечают эксперты.

Безоговорочный лидер рейтинга семья Уолтон. Их общее состояние агентство оценило в $151 млрд. Уолтоны владеют сетью гипермаркетов Walmart, которых на планете уже 12 тысяч штук. На втором месте семейство Кохов. Четверо братьев унаследовали от своего отца Фреда Коха нефтеперерабатывающую фирму. И превратили ее в Koch Industries - конгломерат с годовым доходом около $100 млрд. Почетное третье место у семьи Марс. Той самой, что придумала 100 лет назад одноименные шоколадные батончики. Сейчас это одна из самых известных кондитерских компаний в мире. А семейные капиталы Марсов оценивают почти в $90 млрд.

10 самых богатых семей в мире

1. Уолтон (гипермаркеты Walmart) – $151 млрд

2. Кох (нефтеперерабатывающая компания Koch Industries) – $98 млрд

3. Марс (кондитерская компания Mars) – $89 млрд

4. Ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх (пивоваренная компания ABInBev) – $54 млрд

5. Дюма (модный дом Hermes) – $49 млрд

6. Вертгеймер (модный дом Chanel) - $45 млрд

7. Амбани (нефтяная компания Reliance industries) – $43 млрд

8. Квандт (автомобильная компания BMW) – $42 млрд

9. Каргил и Макмиллан (сельскохозяйственная компания Cargill) – $42 млрд

10. Берингер, фон Баумбах (фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim) – $42 млрд

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