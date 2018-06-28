Денис Мацуев: «Симфонию играют футболисты, а я болею и срываю голос»

СЕГОДНЯ 15:55 2018-06-28T15:57:02+03:00

Денис Мацуев на стадионе "Лужники" во время игры между сборными командами России и Саудовской Аравии. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Знаменитый музыкант, страстный болельщик сборной России, переложил на музыку голы чемпионатов мира по футболу и исполнил ее на Красной площади

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Знаменитый пианист Денис Мацуев ломает стереотипы и в музыке, и в жизни. И нам он известен не только как гениальный артист, но и большой любитель футбола. Вот мне стало любопытно узнать, как видит всенародно любимую игру всенародно любимый музыкант?

- Денис, в этом футбольном чемпионате музыки много?

- Если вы знаете, я написал «Симфонию гола», которая прозвучала на Красной площади. Я специально взял голы чемпионатов мира, финалов, и перевел цифры в мелодию. И получилась достаточно романтичная композиция.

Но каждый матч – это просто отдельная симфония. Это абсолютно феноменально, то, что происходит у нас в стране сейчас. А сами матчи – это просто увлекательный спектакль. В каждом – своя драматургия, своя кульминация и свой закрученный сюжет.

Взять недавний матч с Аргентиной. Если бы не забил Рохо, который играл в «Спартаке», Аргентина бы не вышла в плей-офф.

- Если посмотреть вашу партитуру, игру наших с Испанией на 1 июля, какая там кода?

- Я еще не дописал эту партитуру. Но сюжет у меня там очень закрученный. Поверьте, там будет хеппи-энд.

- А счет какой?

- Я никогда не предсказываю. Прогнозы – дело неблагодарное.

- Хеппи-энд – это красивая игра?

- Это красивая игра и красивый счет.

- Что бы вы пожелали радиослушателям, читателям «Комсомольской правды» в эти победные дни чемпионата?

- Я хотел бы пожелать всем нашим болельщикам, экспертам или людям, которые просто любят футбол, любить нашу команду. Потому что настоящий болельщик проявляется не в годы триумфа, а когда нужно быть с командой, когда ей нужно помогать.

Вот сейчас, хотя у нас уже есть большой успех - мы в 1/8 финала впервые за всю российскую историю, а если брать Советский Союз, то с 1986 года.

- 32 года прошло…

- Да, к хорошему привыкаешь очень быстро. И уже хочется большего, не собираешься останавливаться на достигнутом.

Я хочу, чтобы мы поддерживали команду так же, как во всех этих трех матчах в группе. Потому что от этого напрямую зависит энергетика футболистов и их импровизация.

Поверьте, командор, я его так называю, маэстро Черчесов, с которым мы очень дружим, Станислав Саламович (игроки его зовут – Саламыч) создал потрясающую атмосферу в команде. Я был у них на базе в Новогорске, я видел эту атмосферу, я видел эту химию, я видел эту кухню, которая царила во время тренировки, во время ужина - это совершенно удивительное единение.

Я думаю, что оно абсолютно должно зарядить. Слава богу, матч будет проходить в Москве. У нас есть четыре дня репетиций, как я называю. Потому что иногда путаю тренировки - репетиции, матч – концерт, дирижер – тренер, футболист – музыкант. Это все очень близко. Самое главное, мы все – и музыканты, и футболисты, выходим либо на матч, либо на концерт играть для зрителей. Ради этого мы выходим.

- Вы пойдете на 1/8?

- Обязательно. Буду срывать голос