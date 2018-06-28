«До развода ни-ни!»: Анджелина Джоли скрывает своего нового мужчину, пока официально не расстанется с Брэдом Питтом

СЕГОДНЯ 17:06 2018-06-28T17:15:01+03:00

Анжелина Джоли не намерена комментировать новый роман до тех пор, пока её развод с Брэдом Питтом не оформится в финальную стадию. Фото: EAST NEWS

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Прошло почти два года с тех пор, как самая известная пара в Голливуде заявила о расставании, а вместе со временем, кажется, ушли и все обиды. Аджелина Джоли снова набрала вес, сияет, много улыбается, и, кажется, выглядит абсолютно счастливой. Как тут не заподозрить новую любовь? И подозревать не стоит, так и есть. Актриса уже представила возлюбленного своим шестерым детям, - утверждают западные таблоиды. Но вот от общественности красавица планирует скрывать любовника до последнего. Хотя в Голливуде все упорнее называют имя звезды франшизы "Мстители" Тома Хиддлстона.

Анжелина Джоли не намерена комментировать роман до тех пор, пока её развод с Брэдом Питтом не оформится в финальную стадию.

- Она продолжает держать всё в секрете, но близким друзьям всё равно заметно, что она стала намного счастливее, — цитирует инсайдера портал Radar Online. — Но до тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершён, Энджи не хочет ничего рассказывать прессе.

Джоли скрывает отношения с Хиддлстоном даже от коллег по фильму "Малефисента". А это, к слову, довольно непросто, поскольку съёмки проходят в Великобритании и Энджи не упускает ни единой возможности, чтобы увидеться с избранником.

Напомним, о разводе одной из самых красивых пар Голливуда стало известно 19 сентября 2016 года. Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, потребовав у суда полной единоличной опеки над всеми детьми, официальной причиной расставания актриса указала "непримиримые разногласия".