2018-06-28T18:34:35+03:00
Звезды

Звезда фильма «Я худею» Александра Бортич разводится с мужем

Пара прожила вместе чуть больше двух лет
Ольга АНТОНОВА
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Александра Бортич разводится с мужем Вячеславом Воронцовым (Mezz).Александра Бортич разводится с мужем Вячеславом Воронцовым (Mezz).Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Несмотря на то, что Александру Бортич после громкой премьеры фильма «Я худею» обожает светская Москва, да и она любит говорить о творческих планах и целях, о своей личной жизни звезда старается помалкивать. Так, например, до сих пор неизвестно, когда же именно девушка вышла замуж за Вячеслава Воронцова (рэпера Мезза). Но в свете последних событий, это не так уж и важно, поскольку пара приняла решение развестись.

Инициатором разрыва стала актриса: по данным СМИ, соответствующее заявление она подала в госорганы в начале июня 2018 года. 27 июня в Измайловском районном суде с супругами провели беседу. Заседание по делу назначено на 16 июля.

О романе звезд стало известно весной 2017 года, когда Александра пришла вместе с Вячеславом на презентацию сериала «Филфак».

«Я люблю своего мужчину и прислушиваюсь к нему во всем, — делилась Александра. - Маме пришлось познакомиться с ним, тогда она изменила свое негативное отношение. Они нашли общий язык, теперь мы всегда — желанные гости в родительском доме».

Актриса рассказала, что на снимках маме ее избранник вообще не приглянулся.

«Она была против, запрещала встречаться и уж тем более жить вместе»- разоткровенничалась Александра Бортич. Но девушка поступила по-своему. Пара спустя пару месяцев после знакомства приняли решение жить вместе. Но увы! – брак не оказался счастливым.

До недавнего времени поклонникам звезды фильма «Я худею» было лишь известно, что Александра недолго встречалась с Ильей Маланиным. Актеры расстались из-за его ревности: Илье не понравилось то, что в фильме «Викинг» Александра участвовала в откровенных сценах.

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