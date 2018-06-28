2018-06-28T18:41:47+03:00
Звезды

Ольга Бузова открыла ресторан на деньги богатого любовника

С таким смелым предположением выступил концертный директор группы «Тату»
Ольга АНТОНОВА
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Ольга Бузова.Ольга Бузова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Хотя «ее люди всегда с ней», а эта аудитория инстаграма ежемесячно приносит Ольге Бузовой от 5 до 7 миллионов рублей в месяц, плюс, концерты, корпоративы, дизайн собственной одежды – это все-таки не те доходы, чтобы взять и открыть ресторан в центре Москвы. Слишком дорогая инвестиция даже для звезды «Дом-2» Ольги Бузовой. Не исключено, что новый проект певица запустила не на свои деньги, а на средства богатого поклонника. С таким предположением выступил бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник.

«Я думаю, что у Оли есть более чем состоятельный поклонник, который помогает ей во всех ее делах. Открыть ресторан в Москве – это недешевое дело. Плюс песни, продвижение ее как певицы. Нынче все очень дорого. Поэтому кто-то ей помогает. И это, наверное, все-таки личные отношения Ольги», - заявил Леонид в интервью изданию «Собеседник».

Также, по его мнению, отношения Бузовой с Филиппом Киркоровым, которые якобы стали излишне близкими, просто взаимный пиар. «Да никто из них никому не платит. Ни Бузова Киркорову, ни тем более (отметьте с восклицательным знаком!) Филипп Бедросович. У него столько пиара, что на уши не натянешь! Он пригласил Ольгу сняться в свой клип потому, что она популярна», - отметил продюсер.

Отметим, что сама Бузова всегда подчеркивает, что всего в этой жизни добивается сама. Ни о каких влиятельных поклонниках артистка не говорит.

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