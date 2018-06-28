2018-06-28T10:40:10+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Король Испании едет в Москву на матч 1/8 финала чемпионата мира Россия - Испания

Монарх поддержит свою сборную сборную в матче против России
Сергей КИРИЛЛОВ
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Король Испании приедет в Москву на футбол.Король Испании приедет в Москву на футбол.Фото: REUTERS
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Король Испании Филипп VI летит в нашу столицу на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся Россия и Испания.

«Монарх прибудет на стадион Лужники, чтобы поддержать национальную сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу", - сообщает испанская футбольная федерация. "Его величество Филипп VI будет находиться в ложе для почетных гостей Олимпийского стадиона "Лужники" вместе с председателем Луисом Рубиалесом в будущее воскресенье, 1 июля, в столице России", - говорится в сообщении на официальном сайте федерации футбола Испании.

Также на сайте выставлена фотография, на которой король стоит рядом с капитаном «Красной фурии» Серхио Рамосом. Его величество посетил тренировочную базу сборной еще перед ее отлетом в Россию и вот теперь решил поддержать команду в плей-офф. Задержится ли Филипп VI в России если испанцы пройдут дальше - не сообщается.

Напомним, что матч 1/8 финала Россия - Испания пройдет 1 июля в «Лужниках». Начало игры в 17.00.

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