На поле 22 человека, но теперь проигрывают немцы

СЕГОДНЯ 13:55 2018-06-28T14:28:02+03:00

Больше всего разговоров об отставке ходит вокруг имени Иохима Лева, который так и не смог на этот раз создать боеспособную команду. Фото: REUTERS

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Проиграв корейцам (0:2), немцы сложили с себя чемпионские полномочия. Футболисты после матча выглядели опустошенными, а на глазах Томаса Мюллера еще долго стояли слезы.

Действующий чемпион мира, сборная Германии сенсационно вылетела с мундиаля 00:00 00:00

Знаменитый английский футболист, а ныне комментатор Гарри Линекер в своем Твиттере свою знаменитую фразу дал в новой редакции:

«Футбол игра простая. В ней 22 человека 90 минут бегают за мячом, а в конце немцы уже не побеждают. Предыдущая версия осталась в истории», — написал британец.

После позорного вылеты с ЧМ появились слухи, что Хедира и О' Зил могут закончить карьеру в сборной. Но больше всего разговоров ходит вокруг имени Иохима Лева, который так и не смог на этот раз создать боеспособную команду. Тренер тасовал колоду из сильных игроков, выпуская на каждый матч новый состав, но сделать что-то дельное ему так и не удалось.

Главный же вопрос после этого фиаско - кто сменит Лева, у которого действующий контракт с федерацией до 2022 года. Но все уверенны, что его дни на посту главного тренера сочтены. И почти все немецкие газеты прочат ему в приемники известного в прошлом футболиста, а ныне наставника немецкой молодежки Штефана Кунца. За бундестим Штефан Кунц провёл 25 матчей, забил в них 6 мячей и стал чемпионом Евро-96. При этом 55-летний специалист владеет уникальным рекордом - когда за сборную Германии выступал Кунц, то она вообще не не проиграла ни одного матча (20 побед и 5 ничьих).

P.S. Отправляясь домой, немцы через Твиттер поблагодарили своих болельщиков и организаторов первенства:

«Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Как бы горько это не было, мы заслужили вылет. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В 2014 году в Рио мы праздновали вместе. Но в спорте также бывают поражения, и нужно признавать, если соперник был сильнее. Мы поздравляем Мексику и Швецию с выходом их группы и Корею со вчерашней победой. Спасибо России за гостеприимство!»