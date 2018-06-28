Опубликован первый рейтинг вузов по версии Forbes

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-28T15:24:42+03:00

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Журнал Forbes (российская версия) составил свой первый рейтинг российских университетов. Он сделан на основе мониторинга эффективности вузов, который проводит Минобрнауки. Там учитывается качество образования и востребованность выпускников у работодателей. Кроме того, журналисты изучили биографии (и в частности, данные об образовании) более 1600 участников списка Forbes и их детей, а также руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Как поясняют составители, их задачей было - “выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты”.

В рейтинге нет вузов при силовых ведомствах, поскольку они не участвуют в мониторинге эффективности. Но при этом творческие вузы остались в списке.

В итоге, на первом месте в рейтинге оказалась Российская экономическая школа.

- У РЭШ самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава, - поясняют авторы рейтинга. - В итоге она заняла первую строчку с самой высокой оценкой — 50,73 балла из 100 возможных.

На втором месте Российская академия народного хозяйства и государственной службы – этот вуз стал лучшим по показателю "Качество выпускников" в рейтинге.

На третьей строчке оказался Московский физико-технический институт.

Четвертое место занял Московский институт стали и сплавов, а на пятом расположился Московский государственный институт международных отношений. К слову, по части "фактора Forbes" - способность воспроизводить элиту - лидирует именно МГИМО, причем с большим отрывом от остальных вузов.