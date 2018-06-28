Опубликован первый рейтинг вузов по версии Forbes
Журнал Forbes (российская версия) составил свой первый рейтинг российских университетов. Он сделан на основе мониторинга эффективности вузов, который проводит Минобрнауки. Там учитывается качество образования и востребованность выпускников у работодателей. Кроме того, журналисты изучили биографии (и в частности, данные об образовании) более 1600 участников списка Forbes и их детей, а также руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Как поясняют составители, их задачей было - “выяснить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой, и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты”.
В рейтинге нет вузов при силовых ведомствах, поскольку они не участвуют в мониторинге эффективности. Но при этом творческие вузы остались в списке.
В итоге, на первом месте в рейтинге оказалась Российская экономическая школа.
- У РЭШ самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавательского состава, - поясняют авторы рейтинга. - В итоге она заняла первую строчку с самой высокой оценкой — 50,73 балла из 100 возможных.
На втором месте Российская академия народного хозяйства и государственной службы – этот вуз стал лучшим по показателю "Качество выпускников" в рейтинге.
На третьей строчке оказался Московский физико-технический институт.
Четвертое место занял Московский институт стали и сплавов, а на пятом расположился Московский государственный институт международных отношений. К слову, по части "фактора Forbes" - способность воспроизводить элиту - лидирует именно МГИМО, причем с большим отрывом от остальных вузов.