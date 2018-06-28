2018-06-28T16:29:27+03:00
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Анна Пугач: «Андрея Дементьева похоронят в Москве, а в Твери по нему накроют поминки»

Прощание с поэтом, скончавшимся 26 июня на 90-м году жизни, пройдет завтра, 29 июня в зале им. Чайковского. Начало в 11.00
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Андрей Дементьев в редакции "Комсомолки", 2013 год.Андрей Дементьев в редакции "Комсомолки", 2013 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Отпевание проведет настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке владыка Иларион.

К сожалению, подготовка к этому торжественно-скорбному ритуалу не обошлась без ложки дегтя.

- Дирекция зала Чайковского почему-то отказалась вешать баннер с портретом Андрея Дмитриевича, сославшись на то, что он не музыкант. Ситуация возмутительная, - пожаловалась нам вдова поэта Анна Пугач. - Андрей Дмитриевич действительно не был композитором, но сколько песен он написал! Он был очень теплым человеком. В зале Чайковского есть ощущения света такое же, как лилось от него. Он любил этот район Москвы. В 60-ые годы на площади Маяковского собирались поэты и читали свои стихи. Рядом находился журнал «Юность», в котором Дементьев работал больше 20 лет. Часто встречался с авторами в ресторане София.

- Семья не могла определиться с местом похорон. Выбирала между Тверью, родиной Андрея Дмитриевича, и Москвой, где он жил. Сейчас есть решение?

- Незадолго до своего ухода, когда уже находился в больнице и его везли на процедуру, Андрей Дмитриевич вдруг заволновался, хотя всегда был оптимистом, и сказал: «Анька, имей в виду, если вдруг что... Тверь или Москва, но сделай все достойно». В Твери — могила его родителей. В Москве на Кунцевском кладбище похоронен его сын Дмитрий. Мэр Москвы Сергей Собянин сразу предложил место на Новодевичьем кладбище. Но Андрей Дмитриевич был скромным, не чиновным человеком. А Богу все равно, где кто будет лежать. Поэтому родные сделали выбор в пользу Кунцевского кладбища в Москве. Все-таки он был всенародно любимый поэт. И его поклонникам из России да и со всего мира будет проще приезжать в столицу.

Меня поразило, с какой теплотой и внимание в Твери относятся к Андрею Дмитриевичу. Три дня в областной администрации ждали нашего ответа и, когда мы все-таки выбрали Москву, сказали, что в Твери в день похорон все равно накроют поминки. Андрей Дмитриевич сделал Тверь поэтической точкой на карте земли. Помог открыть памятник поэтам-шестидесятникам. Как он и запланировал в июле в Твери пройдет вечер поэзии. К сожалению, он будет посвящен не 90-летию Андрея Дмитриевича, а его памяти. Но, как я и обещала мужу, в этот день его песни будут нестись над Волгой.

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