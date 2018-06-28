2018-06-28T16:46:42+03:00
Спорт

Трансферы ФК ЦСКА (лето 2018): кто войдет в новый состав столичного клуба

Летом 2018 года ЦСКА совершил уже два трансфера — после многих лет без покупок футболистов
Максим ЧИЖИКОВ
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Игрок ЦСКА Александр Головин во время матча чемпионата России по футболу против красно-белых.Игрок ЦСКА Александр Головин во время матча чемпионата России по футболу против красно-белых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пришли

Первый трансфер ЦСКА — это исландский защитник Хердур Магнуссон из команды английского чемпионшипа «Бристоль Сити». Он сыграл за сборную Исландии три матча на чемпионате мира в России, и уже в ближайшее время «викинг» должен присоединиться к ЦСКА.

Второй новичок армейцев — 19-летний словенский центральный полузащитник Яка Бийол. Его прежний клуб - «Рудар» (Веленье). Парень — высокий (190 см). Он уже готовится с ЦСКА на сборах в Австрии.

Ушли

Полузащитник Александр Головин — главный армейский товар на футбольной бирже. Сначала в качестве главного претендента на него фигурировал лондонский «Арсенал». Потом на первое место выдвинулся туринский «Ювентус». ЦСКА готов был отпустить свою главную звезду за 20 млн. евро. Итальянцы предлагали 15 млн. и дополнительные бонусы. «Красно-синих» это не слишком устроило и пока трансфер не состоялся. Тем временем, к переговорам подключился и «Челси»: якобы, клуб Романа Абрамовича готов выложить за Сашу 23 млн. евро. На матче 1/8 финала чемпионата мира Россия- Испания Головина будут просматривать еще и скауты «Барселоны».

А вот бессменный вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в сферу интересов «Наполи»: и это весьма неожиданно. Хотя есть сомнения, что голкипер захочет сейчас менять команду.

Ходят слухи и о том, что братья Березуцкие все-таки решили завершить карьеру в армейском клубе и не продлевать контракт. На первый сбор в Австрию с командой они не отправились.

Возможно, что снова вернется в аренду в тульский «Арсенал» полузащитник Сергей Ткачев.

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