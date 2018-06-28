Спецслужбы зачищают уборщиков

СЕГОДНЯ 17:04 2018-06-28T17:47:28+03:00

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Рейдов сотрудников ФСБ и ФНС в офисы двух крупнейших клининговых компаний России никто не ожидал. Искали террористов или их пособников? Не исключено. Из двух десятков покушений на президента Чечни Ахмата Кадырова в двух использовали уборщиков или разнорабочих.

Автора этих строк в 2001-м не пустила в туалет в самом охраняемом здании Грозного - Доме правительства - 27-летняя уборщица Хижан Оржуева. Заявила, что туалет сломан. На самом деле она закрыла в кабинке пылесос с тротилом. Он взорвался во время заседания правительства, что проводили этажом выше Ахмат Кадыров и Станислав Ильясов. В действие бомбу привели с помощью мобильника. Не дожидались, когда Хижан уйдет из туалета. Мощности ее тогда хватило только на уборщицу - члены правительства просто попадали на ковер со стульев.

В убийстве Ахмата Кадырова 9 мая 2004-го участвовал персонал, который был задействован при строительстве стадиона «Динамо». Разнорабочие провезли на объект фугасы, которые поместили в бетонную плиту под трибуной.

С тенью Хижан Оржуевой сегодня можно столкнуться в любом министерстве и ведомстве. Хорошо, что об этом помнят сотрудники ФСБ. Пока они вычисляют террористов, сотрудники Федеральной налоговой службы выявляют серые схемы и неоформленных мигрантов.

- В России за 10 лет клининговые компании стали заложниками замкнутой схемы. Заказчик выставляет на тендер начальную максимальную цену контракта на уборку помещений. Туда невозможно включить налоговую нагрузку. Конкурсы в клининге превратились в конкурсы на лучшую налоговую оптимизацию. Любое повышение эффективности имеет пределы. Дальше - только демпинг. Заказчики хотят, чтобы услуги были дешевы. Клининговые компании борются за рынок как умеют. Оформляют мигрантов с поддельными документами, - отмечает глава Национальной ассоциации операторов (НАФО) Анжела Кастуева.

«КП» поговорил с заместителем руководителя ФНС России Даниилом Егоровым.

- По тем, кто незаконно минимизирует налоги, работают спецподразделения. Они пресекают действия недобросовестных налогоплательщиков. В 2018 году работа по повышению прозрачности рынка уборки и техэксплуатации остается для нас одной из приоритетных.

То есть идущие обыски стали логическим продолжением в отношении участников отрасли, которые не прислушались к позиции государства.

Этой весной корреспондент «КП» участвовал в круглом столе в Госдуме, где парламентарии, представители контролирующих и силовых ведомств обсуждали проект по очищению отрасли, занимающейся уборкой.

- Правила позволяют развивать здоровую конкуренцию не за счет нарушения законов, а за счет грамотно выстроенной работы. Деятельность компаний, входящих в ассоциацию, строится на основании Этической Хартии. Там прописана, в том числе, осмотрительность при выборе контрагентов, - отметил глава НАФО Андрей Драгунов.

По инициативе НАФО планируется расширенное совещания клининговой отрасли. Туда пригласят не только профессиональных участников, но и заказчиков услуг и контролирующих органов: ФСБ, ФНС, Минтруд, и МВД России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В России в отрасли профессиональной уборки и техэксплуатации задействованы от полумиллиона до 2 миллионов человек. Годовой оборот - 360 миллиардов рублей. Доля ручного труда - от 60 до 90%. Рентабельность таких компаний до усиления налогового администрирования составляла 3-7 процентов. Сейчас же практически все компании - на грани убытков либо уже убыточны. Сотрудники, задействованные при оказании услуг на объектах, получают оплату ниже уровня МРОТ.