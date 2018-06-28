Археологи раскопали «Освенцим» ацтеков, который наводил ужас на конкистадоров

СЕГОДНЯ 17:11 2018-06-28T17:29:42+03:00

По мнению ученых жертвенный комплекс был построен в период между 1486 и 1502 годами нашей эры, хотя жертвоприношения в Теночтитлане совершались с момента его основания в 1325 году.

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Испанские конкистадоры, рассказывая об ужасающих масштабах человеческих жертвоприношений в империи ацтеков, описывали так называемые «цомпантли». Это ряды «шведских стенок», где на перекладины нанизывались черепа людей принесенных в жертву богам. Завоеватели утверждали, что гигантское «цомпантли», располагавшееся в столице ацтеков Теночтитлане (теперь Мехико) у Большой пирамиды бога войны Уцилопочтли содержало 130 тысяч голов.

Однако историки знали, что конкистадоры зачастую целенаправленно демонизировали культуру американских индейцев, чтобы оправдать собственные зверства в отношении покоренных народов. До недавнего времени, археологических данных, которые бы свидетельствовали о размахе человеческих жертвоприношений в распоряжении ученых не было. Но в ходе раскопок, начатых в 2015 году, археологам Национального института антропологии и истории (НИАИ) Мексики впервые удалось обнаружить остатки «цомпантли» и одной из двух каменных башен с вмурованными в них черепами. По мнению исследователей это остатки того самого «мемориала» у Большой пирамиды бога войны, который наводил ужас на конкистадоров Эрнана Кортеса.

Башни из голов для бога войны

- Перед началом строительства на улице, примыкавшей к руинам Большой пирамиды (там теперь музей), мы проводили охранные раскопки, - рассказывает директор программы городской археологии НИАИ Барреры Родригес. - Сделали 20 тестовых ям и когда дошли до древнего культурного слоя перед нами стали появляться сотни фрагментов черепов. За 20 лет работы в Мехико я не видел ничего подобного. Перед нами открылся целый мир новой информации!

Археологи не были до конца уверены, что раскопали остатки «цомпантли», ведь деревянные стойки и перекладины давно гнили. И лишь когда были найдены десятки, а затем и сотни черепов с отверстиями по бокам (их проделывали, чтобы нанизывать головы на жерди) стало окончательно ясно, что найден тот самый знаменитый жертвенный комплекс.

По мнению ученых он был построен в период между 1486 и 1502 годами нашей эры, хотя жертвоприношения в Теночтитлане совершались с момента его основания в 1325 году. Археологи обнаружили в общей сложности 180 целых черепов, и тысячи фрагментов - вероятно большую часть черепов конкистадоры разбили, когда разрушали культовые сооружения. Однако размеры постройки позволили оценить размах жертвоприношений. Стойки с черепами располагались в несколько рядов на площадке размером 35 на 14 метров. Высота «стеллажей» составляла примерно 4-5 метров. По краям «цомпантли» располагались две башни, в стены которых так же были вмурованы черепа. Диаметр башен составлял 5 метров, высота - 1,7 метров. По оценке археологов в «цомпантли» было достаточно место, чтобы одновременно выставлять на обозрение несколько тысяч черепов!

Национального института антропологии и истории (НИАИ) Мексики изучают найденные черепа. ФОТО: Официальный сайт учреждения

Каждая пятая жертва была женщиной

- Примерно 75 процентов черепов, которые мы изучили, принадлежали мужчинам в возрасте 20-35 лет, - говорит биоархеолог Гомес Вальдес из Тулинейского университета в Новом Орлеане. - Это, так называемый возраст воина и мы можем предположить, что эти люди были военной добычей - военнопленными. Еще 20% жертв были женщинами, а оставшиеся 5% - дети, вероятно это рабы, купленные на городком рынке специально для ритуала. Большинство людей хорошо питались и были в хорошем физическом состоянии перед тем, как погибнуть. Судя по соотношению изотопов стронция и кислорода в их зубах, жертвы были родом из различных уголков Месоамерики. Однако долгое время перед смертью провели в Теночтитлане.

Иными словами, жертвы не были чужаками, которых доставляли в столицу ацтеков прямо на убой. Они каким-то образом ассимилировались в жизнь Теночтитлана.

Ученые ссылаются на исторические документы, которые свидетельствуют, что пленные воины в течении нескольких месяцев или даже лет жили в семьях своих победителей.

У индейцев было особое отношение к смерти. По их религиозным представлениям человек состоял из телесной оболочки и божественной искры, которую в плоть вложили боги во время зачатия. Но запасы этой божьей искры были ограничены. Поэтому периодически богов нужно было питать энергией, чтобы они могли создавать новых людей и зверей. Источником этой энергии была кровь. Без нее солнце перестало бы светить и мир прекратил бы свое существование. Поэтому человек, которого приносили в жертву, думал, что становится источником новой жизни. И по сути он не прекращает свое существование, а продолжает жить в цикле: рождение - смерть - возрождение. Поэтому индейцы, как правило, не противились своей участи. Кроме того, практически все ацтеки совершали ритуальное кровопускание, делая надрезы на губах, ушах, бедрах, языке и даже половых органах.

Ацтеки дорого заплатили за жестокость

- Но в то же время убийство пленников, пусть и в религиозных целях, это способ демонстрации силы и политического влияния, - считает Джон Верано специалист по человеческим жертвоприношениям из Тулинейского университета в Новом Орлеане. - С одной стороны это сильное политическое заявление для государств-конкурентов. С другой способ держать в повиновении собственное население. Чем мощнее государство, тем больше жертв оно может себе позволить принести богам. Человеческие жертвоприношения практиковались у многих народов доколумбовой Америки, но у ацтеков эта практика достигла своего апогея.

Впрочем, культ жестокости хорошо аукнулся ацтекам. Ведь именно терроризируемые ими народы, стали основой войска Эрнана Кортеса уничтожившего империю Монтесумы. Во время похода на Теночтитлан испанцев в его отряде насчитывалось всего около 600 человек, а союзники Кортеса индейцы-тласкаланцы выставили армию в несколько десятков тысяч воинов. Под натиском испанцев и индейцев, в которых ацтеки видели потенциальный материал для создания «цомпантли», Теночтитлан рухнул. А вместе с ним исчезла и жестокая культура, которая организовала самые масштабные человеческие жертвоприношения в истории. Хотя мы знаем, что практика уничтожения людей ради неких «высших целей», к сожалению, жива до сих пор.