Гус Хиддинк приехал на базу сборной России

СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-28T19:39:48+03:00

Он пожелал удачи нашей команде в матче с Испанией, а Черчесов стал для него переводчиком [видео]

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Голландец Гус Хиддинк, под руководством которого российская футбольная сборная на Евро-2008 добилась наивысшего своего успеха, приехал на тренировку в Новогорск. После «бронзового» чемпионата Европы голландского тренера в России стали называть «Гус Всемогущий». Через 10 лет Волшебник снова оказался в сборной России, пусть все на час и только для того, чтобы поддержать игроков нынешней команды.

На поле на тренировку Хиддинка вывел Станислав Черчесов. А когда подошли игроки, он же выступил переводчиком. Но после первых же фраз Хиддитнка в переводе Черчесова стало понятно: те кто не знает английский, ничего здесь не пойму.

– Парни, я рад, что оказался здесь! – начал Хиддинк.

– Он говорит: я не хочу вас всех видеть, но тренер меня привел, – со смехом перевел Черчесов.

– Вы этот чемпионат мира проводите лучше, чем я ожидал. Вы заставили людей устраивать праздники на улицах! – говорил Хиддинк по-английски.

– Он говорит, что с ним выступали бы успешнее, но приходится терпеть меня, – перевод Черчесова снова был далек от оригинала. Но не факт, что Хиддинк не хотел сказать именно это.

В нынешней сборной России осталось всего четыре игрока, которые были с Хиддинком на Евро-2008. Это два вратаря - Акинфеев и Габулов, и два защитника - Жирков и Игнашевич. Причем именно Хуиддинк превратил Жиркова из атакующих игроков во оборонительные, и позиция левого защитника надолго закрепилась за Юрием. Тем не менее он был очень рад видеть своего бывшего тренера.

Общение было кратким, но потом Гус Хиддинк рассказал журналистам, чем на его взгляд опасна сборная России.

- Русские сильно провели два первых матча, но израсходовали достаточно много энергии, - объяснил он поражение от Уругвая. - У команды есть несколько интересных молодых игроков в центре поля, они мне очень нравятся. Например, хорош Головин. Да и в нападении у россиян есть два отличных опасных нападающих.

Все это теперь Испания долждна почувствовать на себе 1 июля в «Лужниках». И если все закончится хорошо, возможно, Хиддинк будет приезжать почаще.