2018-06-28T19:39:48+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Гус Хиддинк приехал на базу сборной России

Он пожелал удачи нашей команде в матче с Испанией, а Черчесов стал для него переводчиком [видео]
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Гус Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 годы.Гус Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 годы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Голландец Гус Хиддинк, под руководством которого российская футбольная сборная на Евро-2008 добилась наивысшего своего успеха, приехал на тренировку в Новогорск. После «бронзового» чемпионата Европы голландского тренера в России стали называть «Гус Всемогущий». Через 10 лет Волшебник снова оказался в сборной России, пусть все на час и только для того, чтобы поддержать игроков нынешней команды.

На поле на тренировку Хиддинка вывел Станислав Черчесов. А когда подошли игроки, он же выступил переводчиком. Но после первых же фраз Хиддитнка в переводе Черчесова стало понятно: те кто не знает английский, ничего здесь не пойму.

– Парни, я рад, что оказался здесь! – начал Хиддинк.

– Он говорит: я не хочу вас всех видеть, но тренер меня привел, – со смехом перевел Черчесов.

– Вы этот чемпионат мира проводите лучше, чем я ожидал. Вы заставили людей устраивать праздники на улицах! – говорил Хиддинк по-английски.

– Он говорит, что с ним выступали бы успешнее, но приходится терпеть меня, – перевод Черчесова снова был далек от оригинала. Но не факт, что Хиддинк не хотел сказать именно это.

В нынешней сборной России осталось всего четыре игрока, которые были с Хиддинком на Евро-2008. Это два вратаря - Акинфеев и Габулов, и два защитника - Жирков и Игнашевич. Причем именно Хуиддинк превратил Жиркова из атакующих игроков во оборонительные, и позиция левого защитника надолго закрепилась за Юрием. Тем не менее он был очень рад видеть своего бывшего тренера.

Общение было кратким, но потом Гус Хиддинк рассказал журналистам, чем на его взгляд опасна сборная России.

- Русские сильно провели два первых матча, но израсходовали достаточно много энергии, - объяснил он поражение от Уругвая. - У команды есть несколько интересных молодых игроков в центре поля, они мне очень нравятся. Например, хорош Головин. Да и в нападении у россиян есть два отличных опасных нападающих.

Все это теперь Испания долждна почувствовать на себе 1 июля в «Лужниках». И если все закончится хорошо, возможно, Хиддинк будет приезжать почаще.

Сборная России on Twitter. Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов #WorldCup

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Англия-Бельгия 28 июня 2018: Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу
Футбол, матч Англия-Бельгия. Прямая онлайн-трансляция группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 28 июня 2018 на стадионе «Калининград». Состав команд, статистика личных встреч
Игрок Колумбии Хамес Родригес может пропустить матч 1/8 финала ЧМ 2018 в Москве из-за рецидива травм
В матче с Сенегалом тренер отозвал игрока с поля через 30 минут и на пресс-конференции признал, что пока не знает, какая помощь потребуется любимцу колумбийских болельщиков
Новости 24
Захарова: при голосовании по расширению мандата ОЗХО имел место подкуп некоторых делегаций
Кабмин обязал провайдеров хранить трафик пользователей в течение полугода
"Интер РАО" вывело из правления обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Коалиция во главе с США признала вину в гибели 939 мирных жителей в Сирии и Ираке
На Московской бирже выросли акции "Полюса" на фоне новостей по делу Керимова
В Грузии Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы
Apple и Samsung прекратили семилетний патентный спор
Зафиксирован резкий рост цен на билеты в Хельсинки в день встречи Путина и Трампа
Президент Финляндии намерен обсудить с Путиным и Трампом ситуацию на Балтике и в Арктике
Во Франции сняли обвинения с российского сенатора Керимова
В Греции 55-летнюю россиянку унесло в море на надувном матрасе на 14 часов
Бывший епископ из Канады приговорен к домашнему аресту из-за 149 детей от 24 жен
Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия космической отрасли
Трамп призвал ФБР проверить связи Хиллари Клинтон и России
Суд Швеции оставил жалобу "Нафтогаза" по приостановке решения Стокгольмского арбитража в отношении "Газпрома" без удовлетворения
Посол РФ в США: Россия стремится ко всеобщему ядерному разоружению
Гидрометцентр: дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на выходных
Макрон: Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указам в сфере торговли
Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к режиссеру Сенцову
Медведев поздравил Бодрова-старшего с 70-летием
В Германии работник предприятия 18 лет подсыпал яд в обеды своих коллег
Московская уполномоченная по правам человека после аварии в центре столицы попала в больницу
Акционеры «Совхоза имени Ленина» потребовали от Павла Грудинина отменить передачу земли
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
Fox News: встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
"Идеально для спокойных переговоров ": Пушков прокомментировал выбор Хельсинки местом встречи Путина и Трампа
Самыми расточительными болельщиками на ЧМ-2018 названы американцы и китайцы
В Индии самолет упал на жилой квартал, есть погибшие
Московские школы станут водить учеников в театр не менее раза в год