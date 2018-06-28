В Ростове-на-Дону четыре тысячи выпускников пожелали сборной России победы в матче с Испанией

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-28T17:47:52+03:00

а эти пару недель 11-классники настолько прониклись чемпионатом мира, что даже во время прощания со школой не забывали о турнире. Фото: пресс-служба губернатора РО/Павел Сапрыкин.

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В Ростове-на-Дону — одном из одиннадцати городов-организаторов ЧМ-2018 в России, где уже состоялись четыре матча группового этапа и уже совсем скоро пройдет игра в рамках 1/8 финала, - даже такое событие, как выпускной, не осталось в стороне от крупнейшего футбольного турнира планеты.

Ростовские одиннадцатиклассники, которые, по традиции, весело и шумно отмечали прощание со школой на набережной Дона, как выяснилось, настолько прониклись за эти пару недель спортом, что даже в этот день не забыли о чемпионате мира и важнейшем поединке, который предстоит нашей национальной сборной в ближайшее воскресенье, 1 июля, с Испанией в «Лужниках» - за право выхода в четвертьфинал ЧМ.

Молодежь, к слову, еще и подзадорил приехавший их поздравить с получением аттестатов донской губернатор Василий Голубев:

-Ваш главный школьный день наступил, - отметил глава региона. - Он навсегда останется в вашей памяти еще и потому, что выпускной проходит в дни, когда Россия, Ростов-на-Дону принимают чемпионат мира по футболу. Этот удивительный праздник спорта заряжает всех нас добрыми эмоциями, энергией и стремлением побеждать. Давайте вместе будем болеть за команду России и пожелаем ей успехов в предстоящем матче 1 июля!

Губернатор Василий Голубев поздравил выпускников с этим важным событием в их жизни. Фото: пресс-служба губернатора РО/Павел Сапрыкин.

Разумеется, парни и девушки, многие из которых и во время выпускного следили в онлайн-режиме за событиями на турнире, с готовностью откликнулись на призыв:

-Россия! Россия! Россия! - пронеслось над рекой и всем левобережьем — да так, что, казалось, эхо откликнулось и в самой чаше «Ростов-Арены», расположенной в километре от места празднования выпускного: игр в этот день там не было, но далеко не все, кстати, иностранные болельщики уже разъехались по домам — некоторые пришли посмотреть на красочный российский выпускной на набережную.

Василий Голубев, между тем, напомнил, что в Ростовской области со школой прощаются в этом году более 16 тысяч выпускников, и четверть из них — непосредственно в южной столице. Особые успехи в учении проявили почти 2,5 тысячи донских одиннадцатиклассников, окончивших школу с медалью, плюс еще 728 ребят заслужили региональную медаль.

-Какой бы выбор вы сегодня ни сделали, это будет ваш осознанный выбор, - подчеркнул, обращаясь к вступающим во взрослую жизнь молодым людям, губернатор. - Верю, что он будет связан с родной землей и желанием принести ей пользу. Вам строить будущее Ростовской области и Новый Ростов! Вам же я желаю упорства и успехов в достижении целей.