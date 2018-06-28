За последние дни из Сирии выведено 1140 российских военных

СЕГОДНЯ 17:56 2018-06-28T18:22:51+03:00

Об этом президент заявил на приеме в честь лучших выпускников военных вузов

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Этот торжественный прием проходил в четверг в Кремле. Такие приемы - традиционные, но всегда - необычные.

Ну, где еще увидишь столько отличников (а приглашают лучших) из всех академий и вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и ФСИН.

Сначала Владимир Путин поздравил офицеров и их командиров (а на этом приеме были и министр обороны Сергей Шойгу, и все главы силовых ведомств страны) с успешным завершением учёбы.

- По традиции мы чествуем вас здесь – в парадных залах Кремля, - продолжал Путин, - которые помнят величайшие события истории Государства Российского и наполнены символами его ратной славы и гордости. Убежден, каждый из вас по-особому чувствует в эти минуты неразрывную связь времён и поколений и понимает, что ему доверена высочайшая честь – быть воином, офицером России.

Рассказал президент и о новом боевом опыте нашей армии, и о частичном выводе войск из Сирии.

- За последние годы мы многое сделали для качественного развития Вооружённых Сил. Свой возросший потенциал Российская армия наглядно показала в борьбе с террористами в Сирии. И сейчас вам, вашим сослуживцам предстоит в полной мере использовать опыт этой операции для боевой подготовки, - сказал Путин. - Как вы знаете, мы начали вывод наших подразделений ещё во время моего приезда на Хмеймим. Этот вывод продолжается и сейчас: только за последние несколько дней выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, 1140 человек личного состава.

А еще Верховный главнокомандующий напомнил о новом российском супер-оружии, о котором заявлял в своем мартовском Послании.

- Ряд отечественных систем на годы, а возможно, на десятилетия опережает зарубежные аналоги. Так, в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс «Кинжал», как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности «Авангард» и через год - «Сармат». Это лишь часть вооружений, которые позволят «в разы» увеличить мощь российской армии.