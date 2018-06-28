Эдуард Бояков: «Надо не Доронину критиковать, а разбираться с театрами, которые множат потребительскую пошлость»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-28T19:26:43+03:00

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7 июля в усадьбе Захарово пройдет семейный фестиваль под открытым небом. Больше двух веков назад в этой усадьбе проводил лето у бабушки Марии Алексеевны Ганнибал Александр Пушкин.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

- Пушкину было лет пять, когда он впервые приехал в Захарово, не зная ни слова по-русски. Говорил только по-французски, - вводит в атмосферу фестиваля Эдуард Бояков. - Русский язык Пушкин выучил в Захарово. Там же научился плавать в пруду. Ощутил связь с русской природой, которая после выразилась в стихах. Встретил свою няню Арину Родионовну, которая его воспитала. Семья, воспитание детей — отдельная тема нашего фестиваля.

- Так о чем фестиваль «Традиция»?

- Всего не перечислишь - за один день пройдут 60 событий. Мы с писателем Захаром Прилепиным будем встречать гостей. С 11 утра до поздней ночи территория усадьбы Захарова превращается в концертную, литературную и художественную площадку. На пяти сценах будут звучать народные ансамбли, французская барочная и современная музыка, рэп. Особая программа - встречи с интересными собеседниками, где можно пообщаться с Сергеем Шаргуновым, журналистом Виталием Лейбиным, Павлом Басинским, протоиереем Георгием Орехановым. Потрясающий скульптор Василий Селиванов даст мастер-класс. Билеты стоят до 1000 рублей. Подробно программу фестиваля можно узнать на нашем сайте.

ТАТЬЯНА ДОРОНИНА РУЛИТ

- Эдуард, вы – известный театральный продюсер, хотелось бы с вами подвести итоги сезона. В марте умер талантливый театральный менеджер и великий актер Олег Табаков. С его уходом начинается новая эпоха. Что в театральной жизни должно поменяться?

- Если в российском кино проблемы начали решать, и уже наметились позитивные процессы, вырос прокат отечественных фильмов, подтянулось их качество, то в театре - глубокий застой. Смены поколений не происходит. Нужно менять кадры, менять систему государственной поддержки, перестать по инерции финансировать народных артистов только за то, что они народные...

- Можно конкретней. Ну, например, есть МХАТ им. Горького Татьяны Васильевны Дорониной. В нем - масса проблем, связанных с неэффективным управлением и расходованием бюджетных средств. Об этом давно известно, но Татьяна Васильевна по-прежнему рулит. Попробуй к ней подступиться, как, впрочем, к большинству руководителей московских театров, таких же статусных, как она.

- Не знаю, как обстоят дела в театре Дорониной. Признаюсь, давно там не был. Но МХАТ им.Горького - один из немногих современных театров, у которого есть идеологическая позиция.

- По-моему, у театра должна быть одна идеология: быть популярным у зрителя. Эту формулу вывел Олег Павлович Табаков: актеры любят успех, а зрители любят успешных актеров.

- Анастасия, вы говорите страшные вещи! Чем больше на сцене женских ножек, тем будет успешней театр. Но к искусству это не имеет отношения. Мы живем в такое время, когда Филипп Киркоров дает 7 концертов подряд при полном аншлаге в Кремлевском дворце.

- Разве это плохо?

- Для меня — да. Это не имеет никакого отношения ни к академической музыке, ни к мейнстриму, ни к народной песне.

- Так Киркоров и не претендует ни на академическую, ни на народную музыку. Он – поп-певец. И у него свой зритель. Ведь зритель должен быть разным.

- Но поп-музыка (не люблю слова попса) тоже должна быть качественная. Она должна нести идеологию, которая нужна стране. Если мы не будем задумываться о том, кого мы воспитываем, мы потеряем страну. И это произойдет очень быстро. Даже не заметим, как пошлые тренды, которые проявляются на эстраде и в богемном театральном мире, будут доминировать повсюду. Надо не Доронину критиковать, хотя, наверное, в ее театре есть проблемы, надо разбираться с теми театрами, которые множат дешевую потребительскую пошлость.

- Тем не менее вы не ходите в театр к Дорониной, где есть близкая идеологическая позиция. Потому что вам там неинтересно.

- Я вижу даже по афише этого театра, что это не современное пространство. При том, что Татьяна Васильевна – человек, готовый присягнуть русской культуре, традиционным ценностям и противостоять этому страшному либерально-западническому цунами, которое на нас обрушивается. Но ее театр не владеет современными технологиями, не владеет современным языком. И получается, что молодое поколение, естественно, выбирает эстетику «Гоголь-центра» или других пошлейших спектаклей…

- Должно ли государство поддерживать таких анахоретов, которые совершенно далеки от менйстрима и современного зрителя?

- Прежде всего, государство не должно финансировать спектакли западнического либерального стиля. Потому что речь идет о культурном суверенитете. Что касается МХАТа им. Горького, то надо разделять идеологию и менеджмент. Но сегодня отсутствует культурная политика. Не существует системы оценок, критериев. Поэтому министерство культуры не может ничего поделать ни с Татьяной Дорониной, ни с Константином Богомоловым.

Худруки московских театров выстраивают свои иерархии, личные отношения. Труппу обязательно нужно усилить народным артистом, которого лучше не трогать, потому что он пойдет жаловаться в кремлевскую администрацию. Попробуй сунься в один из этих театров-княжеств, и сразу получишь такой негатив, даже если невинно спросишь: а вообще, что у вас интересного происходит?

ШЕРЕНГИ ГОЛЫХ МАЛЬЧИКОВ

- Что же делать с народными артистами? Вот пришел в МХТ им.Чехова Женовач. Недавно был закрытый сбор труппы. Актеры волновались, было непонятно, с кем продлят контракт, а с кем - нет. Но ничего не случилось, никого не тронули, хотя в театре есть актеры (их немало), которые очень редко выходят на сцену. А некоторые годами не приходят в театр вообще и при этом получают зарплату (и пенсию само собой тоже). Потому что есть добрая театральная традиция – ветеранов сцены тянуть до конца...

- Конечно, нужно проявлять уважение к старшему поколению, но денег не бывает бесконечно много. Чтобы кому-то дать, заслуженному или народному, надо у кого-то забрать. Обычно забирают у молодых, которые пишут пьесы, хотят оформлять спектакли, хотят ставить эти спектакли и все ждут своего часа. Ситуация совершенно нездоровая. Что сейчас происходит с театром им.Моссовета? 91 год было Павлу Осиповичу Хомскому, когда он ушел из жизни. Десятилетиями до его ухода говорили, что этот театр нельзя трогать, потому что им руководит народный артист. Хомского не стало. На его место пришли Кончаловский, Юрский и Еремин и все оставили, как было. Кончаловскому и Юрскому уже за 80 лет, Еремину – 74 года. Что происходит интересного в этом театре, какова его репертуарная политика? По-моему, ее нет. У нас огромное количество театров, в которых нет ни стратегии, ни художественной политики.

- А она должна быть в театре? Во МХАТе при Олеге Табакове был и традиционный русский театр и новаторский, провокационный, космополитичный. При этом – посещаемость около 98 %, очереди за билетами. Многие о таком мечтают, а Табаков сумел добиться, сделав выбор в пользу художественной эклектики. Разве плохо?

- Табаков гениально выражал свое время. Его театр как торговый молл, где есть и купальники, и детское питание, и спортивная одежда, и дорогие бальные платья. Такая стратегия лет двадцать назад была оправдана. Сегодня она не работает. У театра должен быть свой стиль. Такой стиль был у Ленкома. Лично мне этот театр не нравился, но это был Театр, художественное явление. Стиль есть у театра им. Вахтангова, где лидер - Римас Туминас. Но, объясните мне, какой стиль у театра им. Ермоловой? Или какая политика в Театре Наций? Позвать западного режиссера, заплатить ему баснословный гонорар и продавать очень дорогие билеты? Я не против такой логики, но я против того, чтобы государство на это давало деньги. Те же европейские режиссеры, когда они ставят спектакли, например, в Лондоне, не получают гонорары из государственных субсидий.

Есть и другой вопрос. Каких героев мы хотим предъявить сегодняшнему зрителю? Я не против шеренги голых мальчиков и девочек в спектаклях Серебренникова, я не ханжа. Я даже не против спектаклей Богомолова, которые мне глубоко чужды. Но что мы можем этому противопоставить? Вы можете представить на сцене положительного героя, например, в милицейской фуражке или погонах сотрудника спецслужб, или в халате врача? Задача театрального режиссера этого героя явить, а не бесконечно ныть о том, какая у нас плохая власть, какие гадкие менты, какие страшные чиновники и вообще везде - сплошной Левиафан.