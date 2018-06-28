«Северный поток-2» готовы строить в обход Дании

СЕГОДНЯ 20:42 2018-06-28T20:43:29+03:00

Проект может стартовать уже в ближайшие недели, несмотря на угрозы Копенгагена заблокировать прокладку трубы

Изменить размер текста: A A

Строительство трубопровода «Северный поток-2» может начаться в ближайшее время без получения разрешения от властей Дании. Об этом на газовой конференции в Вашингтоне заявил финансовый директор проектной компании Пол Коркоран. Пока Копенгаген раздумывает, строительство может стартовать в международных водах к северу от Дании. По словам Коркорана, уже начата подготовка. Получены разрешения почти от всех стран, через которые проходит трасса «Северного потока-2»: Германии, Финляндии и Швеции. Особняком стоит лишь Дания.

26 июня премьер-министр Дании Люкке Расмуссен заявил, что выступает против строительства газопровода, заявив, что он «представляет угрозу» для национальной безопасности страны. Также датские власти хотят проанализировать риски Украины при строительстве газопровода. Обеспокоенность Киева можно понять: в случае появления альтернативного газового маршрута роль Украины как транзитной страны - поставщика российского газа в Европу резко снизится.

- Копенгаген вторит США, которым крайне не нравится идея «Северного потока-2», - уверен член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Однако мировое сообщество понимает, что «Северный поток-2» - это в первую очередь коммерческий проект, а не политический, как его многие хотят представить.

Поэтому угрозы Дании вряд ли кого смутят, и строительство трубопровода начнется без учета мнения Копенгагена.

- Европейскими инвесторами вложены гигантские деньги. Трубы закуплены, инфраструктура целиком создана. Проект находится в стадии глубокой реализации, - подчеркнул Танкаев.