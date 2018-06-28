2018-06-28T21:12:10+03:00
Телевизор

Культовый сериал "Офис" ожидает перезагрузка

Еще один популярный во всем мире сериал решено возродить
Галина СЕРОВА
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Стива Карелла в новом "Офисе" мы не увидимСтива Карелла в новом "Офисе" мы не увидимФото: кадр из фильма
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Глава американского NBC подтвердил, что планируется перезапуск культового комедийного сериала "Офис".

Пока нет сценария и даже концепции возрожденного сфинкса.

Глава NBC сообщил, что обязательно выступит с официальным заявлением по сериалу "Офис", когда появится какая-то точная информация.

Между прояим, Сслухи о съемках продолжения американской версии британского сериала начали ходить еще год назад. На NBC регулярно обсуждают выход нового "Офиса": "За последние несколько лет я четыре раза говорил об этом с Грегом Дэниелсом (сценарист американской версии сериала). Но все всегда заканчивалось словами: "Возможно, однажды, когда-нибудь, но не сейчас". Это открытое приглашение, но сейчас пока ничего не происходит. Но если он захочет, то я бы это сделал".

С тех пор в прессу просочилось множество слухов, что может произойти в новом "Офисе". Сообщалось, что в продолжении сериала уже не будет Майкла Скотта в исполнении Стива Карелла. Поиск нового босса уже начался. Под вопросом и участие в новом проекте Эда Хелмса, Рэйна Уилсона и Джона Красински, однако большинство актеров оригинального сериала выразили интерес к возрождаемому проекту.

"Офис" — американский сериал, созданный на основе одноименного популярного сериала канала BBC, обладатель многочисленных премий "Золотой глобус", "Эмми" и Peabody Awards, снятый в стиле псевдодокументалистики, рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса. Выходил на телеэкраны с 2005-го по 2013 год. Ремейк одноименного британского сериала.

В главной роли снялся Стив Карелл, который в то время входил в тройку самых высокооплачиваемых телеактеров:

ПО ПОРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

1. Чарли Шин $40 млн.

2. Рей Романо $20 млн.

3. Стив Карелл $15 млн.

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