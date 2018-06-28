Третьим героем сериала "Гений" станет Мэри Шелли

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-28T22:53:10+03:00

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Телеканал National Geographic рассказал, о ком же будет новый сезон "Гения". Героиней станет Мэри Шелли (1797- 1851) — английская писательница. Известна как автор книги «Франкенштейн, или Современный Прометей».

"Виктор Франкенштейн был весьма умным человеком. В юности он увлекся естествознанием. Поступив в университет Ингольдштадта, Виктор стал углубленно изучать естествознание и достиг в этом немалых успехов. Следующим увлечение Виктора стала физиология. И в ней он преуспел, да так, что научился оживлять безжизненную материю. Но вместо того, чтобы посвятить себя науке, совершенствовать свои познания, работать на благо людей, Виктор решает применить свои навыки на практике и создать живое существо".

Мэри Шелли родилась в Лондоне, Англия, в семье известной феминистки, преподавательницы и писательницы Мэри Уолстонкрафт и не менее известного философа и журналиста Уильяма Годвина, придерживавшегося либеральных, анархистских и атеистических взглядов

Сериал «Гений» запланирован в качестве антологии. История Альберта Эйнштейна была первой главой. В основу первого сезоналегла книга Уолтера Айзексона «Эйнштейн: его жизнь и его вселенная».

Второй сезон биографического сериала-антологии «Гений» поведал о жизни прославленного живописца Пабло Пикассо, одного из самых известных и влиятельных художников ХХ века.

Если проект National Geographic будет удерживать зрителя и дальше, то вскоре мы увидим другие, не менее увлекательные экранизации биографий великих умов планеты.

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