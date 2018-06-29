РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева вошел в сотню лучших вузов России по версии Forbes

СЕГОДНЯ 01:30 2018-06-29T01:45:19+03:00

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Тимирязевская академия вошла в сотню лучших высших учебных заведений России по версии Forbes. Редакция издания оценила качество образования в 600 вузах страны, попытавшись выяснить: выпускники каких институтов и университетов больше других обладают предпринимательской жилкой, и у кого из них больше всего шансов в будущем войти в число политической и бизнес-элиты.

Издание проанализировало данные мониторинга эффективности деятельности вузов, опубликованные Министерством образования. Учебные заведения оценивались по десяти параметрам, разделенным на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes (он учитывает «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников). Редакция также изучила статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованность в регионах и числе предпринимателей среди них. Исследователи проштудировали биографии более 1600 представителей отечественной элиты – участников списка Forbes, их семей, политикой, чиновников и депутатов, руководителей частных и государственных компаний.