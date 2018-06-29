Накормить и утешить

СЕГОДНЯ 02:39 2018-06-29T02:40:01+03:00

Совсем уж было собрались с супругой сходить куда-нибудь на ужин по случаю хорошей погоды, но тут вдруг небо затянулось тучами, сначала дождь ливанул, потом град добавился

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За жену обидно: девушка оделась, накрасилась, а тут такое... Да еще и голодная. Задача: срочно утешить и накормить. Иногда это одно и то же.

И тут за дело берется отчаянный домохозяин. Под раскаты грома уверенным движением распахиваю дверцы холодильника, орлиным взором окидываю содержимое и принимаю решение.

Вот кенийская фасоль, она была куплена сегодня, но готовить ее я собирался когда-нибудь потом. План меняется, фасоль отправляется в кипящую подсоленную воду. Варить ее нужно совсем недолго - минуты 3 - 4. Сразу после этого - в ледяную воду. Это для того, чтобы стручки сохранили упругость.

На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук. Когда он подрумянится и даст характерный запах, добавим раздавленную дольку чеснока. Еще через минуту плеснем сливок и подождем, пока они слегка выпарятся. Это соус, в котором мы обжарим фасоль.

Не хватает еще одного важного ингредиента - арахиса. Вообще фасоль и орехи - беспроигрышное сочетание. В нашем случае и грецкие подошли бы, и кедровые. Но мы отрезаны от мира стеной дождя, а в наличии только жареный арахис. И это очень хорошо, практически идеально. Мы его толчем в ступке, но не слишком мелко. Примерно половину высыпаем на сковородку в соус, перемешиваем и следом выкладываем туда же фасоль. Тут тоже все быстро - 3 - 4 минуты.

Это уже вкусно. Но если на тарелку сначала положить тончайший кусок сырокопченой ветчины, а уже сверху - фасоль под соусом, то будет еще и красиво. Сверху посыпаем оставшимся арахисом.

Надо ли говорить, что как только мы завершили ужин и выпили по рюмочке граппы, дождь моментально прекратился, запели птицы, выглянуло красивое вечернее солнце.

Ну и хорошо. Сходили погуляли. После ужина (и перед вечерним футболом) очень даже полезно.