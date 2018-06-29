Пусть останется!

СЕГОДНЯ 08:06 2018-06-29T09:08:42+03:00

Что будет с Россией после окончания футбольного праздника? [видео]

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В учебнике истории написано, что офицеры русской армии, дошедшие в 1813 году до Парижа и посмотревшие, как у них там чего, вернулись домой «зараженные бациллой свободы». После этого восстание декабристов было неотвратимо.

У моего деда, встретившего день Победы на Одере и вернувшегося из Германии в родную деревню, самым сильным впечатлением было «все дома каменные, а все дороги заасфальтированные». И был вопрос: а у нас почему не так?

В 2018 году Европа вместе со всем миром пришла к нам - пела, пила, плясала, смягчила законодательство - алкогольное и административное, показала, что и собираться больше трех на улице можно, и песни петь толпой, и с полицейскими обниматься, и много-много чего можно на самом деле. И никто не умер от этого, и режим не зашатался, и Земля не налетела на небесную ось.

Еще чуть-чуть, и эта всемирная европа разъедется по домам, обсуждая, как клево было в России.

А мы останемся.

И с нами останется вопрос - а почему в России так клево именно БЫЛО?

Почему мексиканцу можно перецеловать всех полицейских на станции метро, а русскому, поднявшему постового на руки, срок?

Почему французам можно на Никольской круглосуточно на столбах петь, а встань там через месяц человек с гитарой, российским паспортом и тем же репертуаром, мы же знаем, что будет.

Почему перуанцам можно лежать на траве у Кремлевской стены, а пермякам нельзя?

Нам, конечно, объяснят, что это был карнавал, праздник, день, когда переворачиваются обычаи, надеваются те самые венецианские маски, что он тем и ценен, что проводится раз в год, а всё остальное время эти маски продаются туристам как памятный сувенир.

А почему?

Почему мы должны возвращаться оттуда к новостям «депутаты Госдумы предлагают запретить»?

Почему такое всем понравившееся человеческое лицо полицейского, объясняющего дорогу бразильянкам, должно уйти под забрало шлема космонавта?

Почему в конце концов РЖД не может так работать всегда?

Почему лицом к ним и спиной к нам?

Ну да, нам останутся дороги, аэропорты, гостиницы, опыт проведения и все такое, но самое главное - атмосфера, почему она должна уйти?

Если Россия ценой напряжения всех сил показала планете, что она прекрасна, то пусть она сделает над собой усилие и такой останется.

Это и будет тот самый прорыв, про который так много говорят и на который согласны все. Или как минимум, начало прорыва.

Наши войска взяли этим летом Берлин, Париж и еще два десятка столиц, мы видели, мы знаем, что у нас может быть не хуже.

Пусть будет!