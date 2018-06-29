Алена Водонаева - Милане Кержаковой: «За му**ков выходят замуж только дуры»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-06-29T12:46:07+03:00

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Очередной скандал в семье Кержаковых вызвал большой резонанс в прессе, ведь, по признанию Миланы Кержаковой, футболист отбирает у нее сына, а ее пытается представить алкоголичкой. И если поначалу большинство звезд встали на сторону несчастной женщины, и даже предложили создать петицию, которая смогла бы защитить права матери, то чуть позже некоторые поменяли свое мнение. Среди них оказалась Алена Водонаева, которая заявила, что сначала ей было жаль Милану, но после просмотра ее интервью она изменила свое мнение.

Алена резко высказалась в адрес девушки, упрекнув ее в том, что она сама вышла замуж за недостойного мужчину.

«Я при любых ситуациях стараюсь ставить себя на место людей и фантазировать о том, как бы поступила я,коснись меня похожая жизненная ситуация. И я опять же всегда возвращаюсь к морали сей басни! За му*аков выходят замуж только дуры! Я не понимаю, зачем заключать себя в узы брака с му*илой? С ним что, нельзя просто тра*аться? Встречаться, развлекаться,параллельно работая, развиваясь, строя свою жизнь и карьеру?! Зачем замуж-то за них выходить?! Замуж только за того, у кого размер яиц соответствует размеру мозгов и степени ответственности. В противном случае, ты — неудачница! Сидишь всю жизнь в шубе жертвы, и ноешь, и жалуешься на судьбу. Милая, так это твой сценарий… И ничей больше. Как яхту назвала, так она и поплыла. Стерпела? Простила? Да и что ты из себя представляешь? Вот результат) Когда вы уже поймёте, что за му*аком должен идти либо следующий му*ак, либо нормальный мужик. Прощать одного и того же му*ака не интересно. Скучно. Никакого разнообразия и смысла. И ещё из интервью М.К.: „Я пришла пьяная с аукциона и он снял это видео…“ Женщина, пришедшая откуда-то пьяная — это дико не сексуально. Это дно. Я бы тоже сразу ушла от такой. Я вообще всегда прекращала отношения, когда на поверхность выпалывали свинские пороки человека. К счастью, они выпалывают в первые полгода — год, быстро. Поэтому советую всем сразу не размножаться, а понаблюдать за стрелкой на му*акомере партнёра», — высказалась Водонаева в Instagram (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

milana_kerzhakova Милана Кержакова

Напомним, месяц назад в прессе появилась информация, что Александр Кержаков разводится со своей второй женой – Миланой. акануне она заявила, что ее бывший муж и знаменитый футболист Александр фактически украл их общего сына и не дает ей с ним видеться. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Еще одна беда пришла в дом после трагической смерти отца Вадима Тюльпанова. Мать Кержаковой не смогла оправиться от горя и пристрастилась к горячительному. Наталья Тюльпанова осталась совсем одна и ей явно требовалась помощь. Но Александр Кержаков, по словам Миланы, сказал, что не будет ничего делать, а пагубная зависимость взрослой женщины — это ее собственное дело.

milana_kerzhakova Милана и Александр Кержаковы

Также экс-супруга нападающего «Зенита» рассказала, что тот ей неоднократно изменял. Она узнала об этом, когда взломала Instagram спортсмена. Там было множество переписок с другими дамами, причем весьма интимного характера.

Надо отметить, что еще одного сына Александр Кержаков также отобрал у своей бывшей гражданской супруге – Екатерины Сафоновой. Он заявил, что она наркоманка и не может выполнять свои обязанности матери.