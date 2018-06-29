2018-06-29T15:32:41+03:00
Звезды

Девушка Илона Маска заговорила с ним по-русски

Пользователи предполагают, что, возможно, так искрометно шутят российские хакеры
Ольга АНТОНОВА
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Граймс поздравила Илона Маска на русском.Граймс поздравила Илона Маска на русском.Фото: EAST NEWS
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Миллиардер, инвестор Илон Маск – мастер путать следы. Еще два месяца назад в Лос-Анджелесе он кормил пирожными Эмбер Херд и все западные таблоиды захлебываясь рассказывали о том, что звездная пара снова будет вместе, и вот вам сюрприз. Оказывается, Илон давно крутит шуры-муры с другой: канадской певицей Граймс. Девушка оставила вполне понятное поздравление под постом Маска, где на русском языке назвала его «своим демоном» и поздравила опять же на русском языке с днем рождения.

Певица добавила эмодзи черного сердца и летающей тарелки. Что тут началось? Сотни комментариев, сотни предположений, неужели самый завидный жених планеты скоро перестанет быть таковым? Если уж Граймс позволяет себе шутки про демона почти « в прямом эфире»? Правда, нашлись среди пользователей и те, кто и тут нашел «русский след». Мол, а не российские ли хакеры так шутят?!

«Русские хакеры взломали умы американцев (было несложно)», — пишет один из юзеров.

В 2012 году Граймс в интервью изданию Exberliner рассказывала, что все детство провела с бабушкой-украинкой и поэтому слышала преимущественно русскую речь. В этом же году певица выпустила альбом Visions, на обложке которого появилась цитата из стихотворения Анны Ахматовой «Песня последней встречи», написанная на русском языке. Обложка была создана самой Граймс.

Впервые глава компаний Tesla Илон Маск и Граймс появились вместе в начале мая на благотворительном мероприятии Met Gala. По данным Page Six, их роман начался с шутки про искусственный интеллект: Маск придумал шутку по мотивам мысленного эксперимента Василиск Роко, вбил придуманное словосочетание в поиск и обнаружил, что за несколько лет до этого эта же шутливая фраза фигурировала в одной из песен Граймс. В общем, их свело общее чувство юмора. А у Илона не бывает по-другому. Он не раз подчеркивал в своих интервью, что обожает красивых женщин, но если у них нет ума и отличного чувства юмора, то им увы! – не по пути.

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