2018-06-29T15:40:33+03:00
Экономика

Банки смогут выдать кредит по голосу и фотографии

С 1 июля они начнут собирать биометрические данные россиян
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Главный вопрос к нововведению - безопасность системы.Главный вопрос к нововведению - безопасность системы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скоро для того, чтобы совершать рутинные банковские операции (открыть счет, взять кредит, завести вклад), не нужно будет приходить в отделение. Все можно будет сделать по интернету. А безопасность гарантирует единая биометрическая система. С 1 июля банки начнут собирать данные клиентов для ее работы.

На каждого россиянина заведут своего рода карточку с изображением лица и голосовым слепком. Впоследствии гражданин, пройдя идентификацию по голосу или изображению лица с помощью компьютера, планшета или мобильного телефона сможет стать клиентом любого банка.

Единая биометрическая система будет интегрирована с порталом госуслуг. Через него будут дополнительно подтверждать личность гражданина: ФИО, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС.

Эксперты надеются, что удаленные услуги простимулируют общую экономическую активность в стране. Граждане будут больше открывать вкладов, брать кредитов. Да и в целом, обращаться в банки чаще. Особенно важна система для жителей отдаленных регионов, в которых банковская сеть или не очень развита, или между двумя отделениями могут быть сотни километров.

В июле к единой биометрической системе подключатся 20 крупнейших банков. Если все подойдет хорошо, присоединятся и остальные. Но планы чиновников еще более глобальные. Удаленную идентификацию могут взять на вооружение не только банки, но и государство. И в последствие можно будет удаленно оформлять загранпаспорта, например, или другие документы.

Главный вопрос, насколько безопасна такая система. Эксперты говорят, что развитие технологий и развитие способов взломать их всегда идут нога в ногу.

- Голос подделать довольно легко. Недавно появилась компьютерная программа, которая может переделать ваш голос в голос любого другого человека. Если вы предоставите этой программе хороший образец, - рассказывает Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности. – Сможет ли система отличить живой голос от компьютерного – надо разбираться. С видеоиндентификацией сложнее, но тоже возможны взломы. Тут нужно, чтобы компьютерная система безопасности и человек идентифицировали вместе – тогда риск минимален. Самая надежная система проверки – это секретный код, который знает только клиент банка. Потом идентификация голосом и фото или видео.

КСТАТИ

Минкомсвязи предложило создать «цифровой профиль» для каждого россиянина. Грубо говоря, личную страничку, как в соцсети, где будут храниться все его личные данные. Что-то похожее сейчас реализовано на портале госуслуг. Но пользуется сайтом около 40 млн человек – меньше трети населения страны.

Цифровой профиль нужен, чтобы различные организации могли обмениваться данными клиента, не запрашивая их каждый раз у него. Это могут быть персональные данные вроде номера паспорта и ИНН, сведения об оплате коммуналки, кредитах и остатках на счетах, об уплате налогов и пошлин, о покупке или продаже недвижимости. Получать информацию смогут граждане, компании, банки, государственные и другие организации. Каждый человек будет сам решать, какой информацией он готов делиться и кому давать к ней доступ, а кому нет.

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