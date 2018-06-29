2018-06-29T17:11:30+03:00
Звезды

Юлия Пересильд призналась, почему не выходит замуж за Алексея Учителя

Однако, родила от него двоих детей
Ольга АНТОНОВА
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Декабрь 2017 г. Режиссер Алексей Учитель, актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария на маскарадном балу "Bosco-бал 2017" в Большом театре. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАССДекабрь 2017 г. Режиссер Алексей Учитель, актриса Юлия Пересильд и их дочери Анна и Мария на маскарадном балу "Bosco-бал 2017" в Большом театре. ФОТО Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Если в начале отношений актриса Юлия Пересильд скрывала свой роман с Алексеем Учителем от общественности, поскольку известный режиссер- человек несвободный, то после того, как он купил ей недвижимость и она родила возлюбленному двоих детей, это перестало иметь смысл. Около года назад пара официально подтвердила свои отношения. Однако, при этом в загс Учитель и Пересильд не торопятся.

Долгое время поклонники считали, что Учитель не желает регистрировать отношения с избранницей после недавнего развода с первой женой, которую бросил ради Пересильд. Но сама актриса говорит, что дело вовсе не в этом, она просто разочарована горьким опытом подруг.

«У меня столько подруг, которые неоднократно были в ЗАГСах, были в фате, в белых платьях. Каждый раз это очень красиво, но к счастью не имеет отношения. Ну не сложилось у меня в наивном возрасте с этим, а сейчас, конечно, кроме юмора и жизненного опыта своих друзей и воспоминаний у меня ничего не осталось. Может когда-нибудь мое отношение изменится. Посмотрим. Жизнь долгая, разная, неожиданная», – подчеркнула Юлия в интервью OK-Magazine.

К слову, до сих пор неизвестно оформил ли режиссер развод с супругой Кирой Саксаганской, от которой у него есть 26-летний сын Егор. Впрочем, этот вопрос, кажется, совсем не волнует Юлию. Сейчас звезда кино успевает не только строить успешную карьеру, но и проводить свободное время с дочерьми – девятилетней Анной и шестилетней Марией.

«Порой хочется включить прям маму и я это делаю, но мне больше доставляет радости, когда дети не боятся показывать свои эмоции, когда они могут тебя наобнимать, нацеловать столько, сколько хотят. Когда они этого не боятся. У нас такая цыганская семья: мы можем поорать, поругаться. Но когда я начинаю кричать, очень часто реакция на это – смех», - поделилась актриса.

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