2018-06-29T17:42:09+03:00
Звезды

Елена Воробей подает в суд на обманувшего ее риелтора

Артистка рассказала об аферах испанского агента по недвижимости
Ольга АНТОНОВА
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Елена Воробей.Елена Воробей.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Несколько лет назад Елена Воробей купила себе дом на испанском побережье. Летом звезда «Аншлага» жила в нем сама, вместе с дочерью, а когда возвращалась на родину недвижимость сдавала в аренду. И вот тут-то и выяснилось, что оказывается, ее испанский агент по недвижимости долгое время обманывал артистку.

Елена рассказала «СтарХиту», что была шокирована тем, насколько нагло Юлия Галкина врала ей и остальным владельцам домов.

«Я приезжаю в свой дом только два раза в год: на неделю зимой и на три недели летом. И недавно обнаружила, что в доме грязь, чужие средства гигиены, бутылки. Сразу начала спрашивать у Галкиной, что происходит, стоял ли дом на сигнализации. Она, глядя мне в лицо, говорит, что да. В итоге мы отправились в охранную организацию, где выяснилось, что дом сняли с сигнализации еще два месяца назад. Она пускала туда чужих людей, брала с них деньги за аренду, а мне потом счета приходили на оплату электричества на 1000 евро. Я бегала в панике, обращалась в испанские коммунальные службы, стараясь объяснить, что не могут у меня быть такие счета. Теперь все встало на свои места», – призналась Елена.

Как выяснилось, Воробей – не первая, кто пострадала от рук нечистоплотного риелтора. В похожей ситуации оказался сосед Воробей по имени Феликс.

Елена Воробей не собирается оставлять Юлию Галкину безнаказанной. Сейчас юмористка готовит коллективный судебный иск, чтобы призвать агента по недвижимости к ответственности. Она уже сменила замки в доме, чтобы больше в квартиру никто не мог попасть.

«Понимаете, если бы у меня были записи с камер наблюдения, я бы сразу обратилась в полицию, но таких записей нет. Именно поэтому я сейчас собираю показания соседей. Мне написали очень многие люди, пострадавшие от рук этого человека. В последнее время она внезапно разбогатела. Пересела на машину класса Люкс, решила открыть свой ресторан. Откуда деньги? Сейчас она будет изворачиваться, врать всеми возможными способами, чтобы избежать ответственности», – рассказала Елена.

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