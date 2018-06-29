2018-06-29T18:20:18+03:00
Звезды

Том Круз прописал в брачном контракте, что Кэти Холмс не имеет право пять лет рассказывать о своих романах

Бывшая супруга актера вынуждена была скрывать свои отношения с Джейми Фоксом
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Том Круз и Кэти Холмс.Том Круз и Кэти Холмс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Казалось бы, Голливуд такое место, где все звезды как под микроскопом. Если там и можно что-то утаить, то совсем ненадолго, тем более, что вездесущие папарацци не дремлют. Однако, оказалось, и они оказались бессильны перед конспирацией бывшей супруги Тома Круза – Кэти Холмс. Как недавно выяснилось, актриса более пяти лет скрывала свои отношения с актером и певцом Джейми Фоксом. Причем делала она этого не из-за того, что не любит вмешательства в свою личную жизнь, а из-за прихоти бывшего супруга Тома Круза. Оказывается, он прописал в брачном контракте пункт, что если благоверная после развода начнет новые отношения, ей запрещено обнародовать их в течении пяти лет. Каков тиран, а?

В прошлом году пятилетка молчания подошла к концу и весь мир увидел первое фотоподтверждение романа Кэти и Джейми. В декабре прошлого года пара вместе отпраздновала день рождения актера, а на вечеринке Pre-GRAMMY Gala в январе они весь вечер не оставляли друг друга без внимания. Говорят, что пара планирует вскоре пожениться. Место проведения торжества выбран Париж.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Как Скарлетт Йохансон, Майкл Дуглас и другие селебрити получили именные футболки из Минска
У многих голливудских звезд - белорусские корни. Известный в Синеокой производитель одежды решил напомнить им об этом. Посвятил пятнадцати селебрити коллекцию футболок. И отправил им всем в подарок
Новости 24
Роскомнадзор предупредил France 24 о возможной приостановке работы в России
Глава Минфина США опроверг сообщения о желании Трампа выйти из ВТО
Офицеры допинг-контроля прибыли на базу сборной России по футболу
Порог беспошлинного ввоза посылок в Россию не снизится с 1 июля
Ученые определили, как можно снизить риск преждевременной смерти
Путин одобрил проект конвенции о правовом статусе Каспийского моря
На Армейские международные игры приедут команды из 32 стран
На востоке Москвы произошло ДТП с участием автобуса и трамвая
Кирсан Илюмжинов не будет баллотироваться в президенты FIDE и поддержит кандидатуру Дворковича
Китай предложил Турции объединиться для развития двусторонних стратегических отношений
Чижов не нашел препятствий для реализации Северного потока — 2
Болгария, Венгрия и Сербия начнут получать газ через "Турецкий поток"
Составлен топ-10 сериалов первого полугодия 2018
Россиянка играла врачам на флейте, пока ей делали операцию на мозге
В Латвии руководители частных вузов призвали президента республики ветировать запрет обучения на русском языке
Путин посетит Сербию осенью 2018 года
Песков прокомментировал информацию CNN о сирийской сделке Путина и Трампа
В Минтрансе одобрили возможное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Чечню
Устроившему стрельбу в редакции газеты в США предъявлены обвинения
Актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время митинга против политики Трампа
Стокгольмский арбитраж собирает трибунал для расторжения контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом»
ЦИК Молдавии признал недействительными выборы мэра Кишинева
Пентагон разработал "говорящие листовки" для пропаганды
Александр Моор вручил ключи от новых автомобилей бригадам скорой помощи
Власти Москвы заявили, что не имеют отношения к возможной отмене «Дня мертвых» на Красной площади