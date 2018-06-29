Том Круз прописал в брачном контракте, что Кэти Холмс не имеет право пять лет рассказывать о своих романах

СЕГОДНЯ 17:58 2018-06-29T18:20:18+03:00

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Казалось бы, Голливуд такое место, где все звезды как под микроскопом. Если там и можно что-то утаить, то совсем ненадолго, тем более, что вездесущие папарацци не дремлют. Однако, оказалось, и они оказались бессильны перед конспирацией бывшей супруги Тома Круза – Кэти Холмс. Как недавно выяснилось, актриса более пяти лет скрывала свои отношения с актером и певцом Джейми Фоксом. Причем делала она этого не из-за того, что не любит вмешательства в свою личную жизнь, а из-за прихоти бывшего супруга Тома Круза. Оказывается, он прописал в брачном контракте пункт, что если благоверная после развода начнет новые отношения, ей запрещено обнародовать их в течении пяти лет. Каков тиран, а?

В прошлом году пятилетка молчания подошла к концу и весь мир увидел первое фотоподтверждение романа Кэти и Джейми. В декабре прошлого года пара вместе отпраздновала день рождения актера, а на вечеринке Pre-GRAMMY Gala в январе они весь вечер не оставляли друг друга без внимания. Говорят, что пара планирует вскоре пожениться. Место проведения торжества выбран Париж.