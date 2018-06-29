«Мама рулит!»: непонятно, кто лучше выглядит в бикини – Вера Брежнева или ее дочь
Вера Брежнева родила свою первую дочь – Соню рано, в 19 лет, поэтому теперь, когда Софья выросла - рядом с 36-летней матерью они смотрятся как подружки. На днях наследница звезды опубликовала в инстаграме снимок с ней, где обе предстали в открытых купальниках. И это фото восхитило поклонников. Дело в том, что Вера Брежнева смотрится великолепно в золотом бикини, которое подчеркнуло спортивную фигуру певицы и ее стальной пресс. Явно, что экс-солистка "ВИА Гры" тщательно следит за собой, ежедневно занимаясь спортом. Одно время родные даже били тревогу, заявляя, что перед важными съемками звезда вообще чуть ли не переходит на хлеб и воду, чтобы выглядеть еще стройнее. Но она сама не раз заявляла, что главное, это гармония между внутренним и внешним состоянием.
Надо отметить, что и старшая дочь Брежневой - Соня Киперман получила множество хвалебных откликов от фолловеров, которые отметили, что чем взрослее становится наследница, тем больше она похожа на маму.
«Мама рулит!», «Соне до мамы далеко», «Вера такая спортивная», «Невероятные красотки!» — прокомментировали снимок подписчики Киперман.
А как вы думаете, у кого более подтянутая фигуру, у Сони или Веры?