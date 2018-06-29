2018-06-29T18:55:13+03:00
Звезды

«Мама рулит!»: непонятно, кто лучше выглядит в бикини – Вера Брежнева или ее дочь

Поклонники восхищены подтянутой фигурой певицы и ее стальным прессом
Ольга АНТОНОВА
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Вера Брежнева с дочкой Соней.Вера Брежнева с дочкой Соней.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вера Брежнева родила свою первую дочь – Соню рано, в 19 лет, поэтому теперь, когда Софья выросла - рядом с 36-летней матерью они смотрятся как подружки. На днях наследница звезды опубликовала в инстаграме снимок с ней, где обе предстали в открытых купальниках. И это фото восхитило поклонников. Дело в том, что Вера Брежнева смотрится великолепно в золотом бикини, которое подчеркнуло спортивную фигуру певицы и ее стальной пресс. Явно, что экс-солистка "ВИА Гры" тщательно следит за собой, ежедневно занимаясь спортом. Одно время родные даже били тревогу, заявляя, что перед важными съемками звезда вообще чуть ли не переходит на хлеб и воду, чтобы выглядеть еще стройнее. Но она сама не раз заявляла, что главное, это гармония между внутренним и внешним состоянием.

Надо отметить, что и старшая дочь Брежневой - Соня Киперман получила множество хвалебных откликов от фолловеров, которые отметили, что чем взрослее становится наследница, тем больше она похожа на маму.

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Соня Киперман с мамой, Верой Брежневой
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«Мама рулит!», «Соне до мамы далеко», «Вера такая спортивная», «Невероятные красотки!» — прокомментировали снимок подписчики Киперман.

А как вы думаете, у кого более подтянутая фигуру, у Сони или Веры?

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