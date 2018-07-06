Раскрыт тайный план Порошенко: удержать власть, захватив церкви

СЕГОДНЯ 16:10 2018-07-06T16:10:37+03:00

Порошенко надеется, что ему удастся вымолить у Стамбула самостоятельность и каноническое признание Фото: REUTERS

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Весной 2019-го Украину ждут президентские выборы. И борьба за за киевский властный престол уже начинается. Соцопросы уже обещают Петру Порошенко провал в тартарары – его поддержка в народе ниже ватерлинии. Так что Петру Алексеевичу пора поднатужиться и всеми неправдами спасать положение. И, как говорят политологи на Украине, у него уже созрел тайный план?

Его палочка выручалочка ... Константинопольский патриарх. Порошенко надеется, что ему удастся вымолить у Стамбула автокефалию (самостоятельность и каноническое признание) для украинской церкви. Так как на Украине сегодня есть признанная всеми в христианском мире церковь Московского патриархата (ей принадлежит 63% всех православных приходов в стране) и непризнанный никем, раскольнический Киевский патриархат (22% приходов). А Порошенко мечтает объединить их, отняв приходы у Московского патриархата, и переподчинить Киеву, создав таким образом свою «карманную» церковь.

Этот сценарий день и ночь обсуждают на киевских телеканалах. Прямо как в свое время превратили в фетишь тему о безвизе с Европой, который в итоге принес украинцам больше разочарований, чем восторгов.

- Мне кажется, что именно сейчас, перед выборами 2019 года, об объединении церквей больше говорится с политической целью. Объединение церквей стало бы (для Порошенко) некой вишенкой на торте, - объяснил происходящее украинский политолог Петр Охотин.

Расчет Порошенко прост. Если не получается победить Донбасс, то хотя бы через рейдерский захват церквей, он сможет войти в историю Украины и победить на выборах.

Медлить Порошенко некогда - выборы на носу. И тут ни о какой религии речь уже не идет. Выкидывая на политический стол церковную карту, Порошенко проворачивает игру, которая должна затмить все разговоры о его коррупции, о войне в Донбассе, о нищете в стране. Но для самой Украины автокефалия чревата новым внутренним расколом.

- В украинском церковном мире от этого выиграют только безбожники в рясах, - рассказал «КП» протоиерей Андрей Ткачев. - Раскол родит массу имущественных споров. Придется созывать Собор, выбирать «старшего». И тогда никто не возрадуется - к нынешним проблемам украинским добавится новый разрушительный вихрь. Порошенко идет на самоубийство страны.

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