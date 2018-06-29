«У меня сапоги всегда чистые, как и моя совесть»: Яна Рудковская ответила адвокату Добровинскому

СЕГОДНЯ 21:39 2018-06-29T22:35:52+03:00

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Жена футболиста Александра Кержакова (дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова - Ред.) Милана заявила сегодня в своем Инстаграме, что муж отобрал у нее сына. По словам Миланы, муж сказал ей, что она сможет видеть ребенка, если докажет свою вменяемость.

На защиту футболиста встала Яна Рудковская, корректно пояснив, что у Александра Кержакова есть серьезные основания для развода. Мол, все эти месяцы Милана не была рядом с сыном.

Напомним: в СМИ писали о том, что Кержакову снова не повезло с женой. Предыдущая супруга футболиста Екатерина Сафронова тоже рассталась с ним со скандалом, поскольку спортсмен узнал, что она употребляет наркотики. Поэтому футболисту пришлось через суд забрать у Екатерины их общего сына. И вот история повторяется. Похожие разговоры ходят и вокруг Миланы Кержаковой. Мол, не справилась с горем, когда умер отец, началась депрессия и, по слухам, употребление препаратов. Дескать, все эти месяцы пока Милана лечилась (супруга Кержакова утверждает, что ее наблюдал психотерапевт - Ред.) Александру пришлось воспитывать сына одному.

На защиту Миланы Кержаковой встал адвокат Александр Добровинский.

- Много разговоров идёт сегодня на тему разрыва отношений между Миланой и Александром Кержаковыми, - написал в своем Инстаграме Александр Добровинский.

Медийные персонажи, мало что зная об этой истории, по тем или иным причинам, встают на сторону то одной, то другой стороны.

Волею судеб, я один из немногих людей, которые знают, почему ребёнок оказался сегодня в руках Александра.

Я много раз встречался и разговаривал с Миланой.

Наш разговор с Миланой произошёл после того, как некая медийная дама, не зная правды, по каким-то причинам вошла в эту трагедию в грязных сапогах, не понимая причин происходящего. Простим ей ее незнание. Она в общем-то хороший и славный человек. Может быть ее попросили написать эту ерунду, а может быть ещё что-то...

В ту пору, когда в этой замечательной семье все было хорошо, дома царствовала любовь и властвовали чувства, Александр Кержаков перевёл перевёл несколько миллионов долларов со своего счёта в банке на счёт своей супруги.

Александр Кержаков с семьей.Фото: Александр ГЛУЗ

...Сначала в молодой семье этих двух красивых людей начались скандалы. Милана, если захочет, сама расскажет про эпизод в Швейцарии, про свои слёзы, про обиду и про распущенные руки.

Потом скончался, может быть самый дорогой в мире для дочки человек - ее папа. Это был стержень большой семьи, ее оплот, непререкаемый авторитет. Трагическая смерть не могла пройти для пары бесследно. Она и не прошла. В очень скором времени Александр Кержаков ушёл.

А ещё через какое -то время, он попросил вернуть Милану всю переведённую сумму ему назад. Мол, пошутил... Молодая женщина, неожиданно практически в одночасье оставшаяся без отца и мужа - отказалась. Ей надо на что- то жить и воспитывать ребёнка. Это же не деньги, которые ей дали в долг или просто подержать! «Надо сесть за стол и договориться!» - такой совет дал я Милане некоторое время назад.

Договориться не удалось. У бедной девочки начался жесткий и жестокий психологический кризис. С ним она и попадает в больницу.

А что Александр? А ему эта история надоела. И со слов Миланы, не видя никакого другого рычага давления, отец забирает малыша к себе. «Захочешь отдать мои деньги - верну ребёнка» .

Вот собственно и вся история.

Грустно. Только проигравший в этой истории один маленький человечек, которого лишили мамы.

И это ужасно…

Яна Рудковская, на которую, судя по всему, намекал в своем письме Александр Добровинский, жестко ответила адвокату.

Во-первых, Яна много лет дружила с семьей Кержакова. Она знает историю их отношений и много раз пыталась примирить Милану с мужем. Плюс ко всему, по словам Яны, она поддержала Кержакова не в знак дружбы, а потому что на стороне справедливости. Мол, ради ребенка, если твоя совесть чиста, надо сдать анализы и сесть за стол переговоров с мужем.

- Быть хорошей матерью и женой -это труд, искусство и женская мудрость! Уважаю работающих женщин, которые достигли всего сами, которые не бездельничают, не опускаются, а поддерживают своих близких ради детей, ради того, чтобы в этом мире в будущем им было чем гордиться! - ответила в своем Инстаграме Добровинскому Яна Рудковская.- У женщин не только права перед близкими, но и обязанности! Не надо про это забывать!Я ушла от бывшего мужа с одним чемоданом, мне достались, как он и обещал, «ослиные уши», но я боролась за своих детей и прошла все унизительные экспертизы в судах, потому что моя совесть была чиста. Мои дети живут со мной, они гордятся мной. Мы сейчас в прекрасных отношениях с Виктором Батуриным, мы вместе воспитываем наших сыновей, мы извлекли урок из этой войны, чего я всем советую. Надо договариваться мирным путём. Война -это тяжёлые последствия, которые нанесут очень серьёзные удары по обеим сторонам. Суд -это не комментаторы в ленте. Я прошла 221 суд. И если я пишу о чем -то, то имею полное право на это. И мне больно за всем этим наблюдать, но и сидеть и молчать я не могу! Меня не надо ни с кем сравнивать, я всем все доказала давным давно и «сапоги у меня всегда чистые», как и моя совесть!

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