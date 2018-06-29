Тимирязевская академия первой среди аграрных вузов начинает готовить гидромелиораторов

СЕГОДНЯ 22:00 2018-06-29T22:05:26+03:00

По оценке экспертов, один мелиорированный гектар пашни увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур в 2-10 раз. Фото: timacad.ru

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РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева первым среди аграрных вузов России начинает готовить гидромелиораторов. Эта специальность сейчас востребована как никогда: отечественное сельское хозяйство испытывает острый дефицит таких специалистов. Направление «Гидромелиорация» - премьера приемной кампании 2018 года.

Выпускники по этой специальности будут повышать плодородие полей, обеспечивать экологическую их устойчивость, бороться с деградацией и строить современные системы мелиорации. По оценке экспертов, один мелиорированный гектар пашни увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур в 2-10 раз.

- Тимирязевка имеет хорошую учебную и научную базу для обучения студентов по направлению «Гидромелиорация», - говорит академик РАН, профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства Николай Дубенок. – Сейчас в России более 9 миллионов гектаров мелиорированных земель. Но оросительные и осушительные системы на них были построены 40-50 лет назад.

Чтобы решить эту проблему, в России была разработана и принята Федеральная целевая программа по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. В ее финансирование правительство РФ вкладывает миллиарды рублей. Тимирязевская академия одной из первых начинает готовить специалистов подобного профиля. Безусловно, выпускники направления «Гидромелиорация» будут востребованы в агропромышленном комплексе России. Главная цель, которая ставится перед гидромелиораторами — увеличить эффективность использования сельскохозяйственных земель, что в конечном счете позволит снизить себестоимость аграрной продукции и повысить ее конкурентоспособность на мировом рынке.