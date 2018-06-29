Студенты Тимирязевской академии приводят в порядок Фермерские пруды

СЕГОДНЯ 22:30 2018-06-29T22:32:51+03:00

За один день со дна водоема они подняли более 600 килограммов водорослей. Фото: timacad.ru

Со следующего года аграрный университет первым в Москве начнет набор студентов по направлению «Водные ресурсы и аквакультура»

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Студенты и преподаватели Тимирязевской академии приводят в порядок Фермерские пруды: только за один день со дна водоема они подняли более 600 килограммов водорослей. Цель «генеральной уборки» - не только вернуть прудам эстетический вид, но и подготовить их к научной работе: со следующего года здесь закипит активная исследовательская деятельность.

– Впереди еще масса работы, ведь чистка прудов не велась многие годы, – рассказал проректор по административно-хозяйственной работе Олега Караваева. – При этом наша цель, поставленная ректором Галиной Золиной, – вернуть водоемам первоначальный облик и передать в распоряжение преподавателям и студентам.

У РГАУ-МСХА большие планы: руководство главного аграрного вуза страны возрождает все водные объекты, в том числе Фермерские пруды.

- Со следующего года академия запустит набор студентов по направлению «Водные ресурсы и аквакультура», и на наших водоемах развернется активная научная работа, – рассказал проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов.

Тимирязевская академия освоит это направление первой: сейчас в Москве нет ни одного вуза, который бы готовил специалистов по данному профилю. Между тем, в столице протекают две крупных реки и большое количество более мелких — все они требуют специалистов для обслуживания. Студенты Тимирязевской академии будут изучать новейшие технологии в области ихтиологии и аквакультуры на базе водоемов аграрного университета, которые станут своеобразным учебным полигоном.