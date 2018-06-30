Болельщики ЧМ-2018 на вокзалах Москвы: Шаурма, туалет по FAN ID и трудности перевода

СЕГОДНЯ 02:05 2018-06-30T02:07:20+03:00

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На московских вокзалах болельщиков ЧМ-2018 сейчас, пожалуй, больше, чем обычных пассажиров. Мексиканцы, аргентинцы, немцы, бразильцы - их можно встретить почти в каждом железнодорожном зале ожидания. Но главной станцией для фанатов стал Казанский вокзал. Отсюда и сюда идут бесплатные поезда для гостей ЧМ между Москвой и Адлером (Сочи), Саранском и Казанью. Во время отправления и прибытия этих составов на Казанском не протолкнуться почти так же, как на облюбованной фанатами Никольской улице в центре столицы.

Многие иностранные гости быстро освоились и на вокзалах Москвы. В этом им помогают волонтеры, мимо которых ни один заблудившийся мексиканец или аргентинец не проскочит. Девушки и юноши в футболках с символикой ЧМ дежурят и на платформах, и на специальных информационных стойках в залах ожидания, и на улице около вокзала.

На московских вокзалах болельщиков ЧМ-2018 сейчас больше, чем обычных пассажировФото: Светлана ВОЛКОВА

- Гости уже перед выходом стоят, около нашего пункта с надписью FIFA, подъезжайте сюда, - девушка-волонтер по мобильнику разыскивает таксиста, который никак не может забрать компанию приехавших на Белорусский вокзал англичан.

Рядом в киоске с шаурмой и курицей гриль уже вовсю отовариваются довольные бразильцы. А любые трудности перевода легко решает... смартфон. Заграничные гости с помощью гугл-переводчика в телефоне объясняются с москвичами или показывают на экране схему метро, уточняя нужный маршрут.

А некоторые фанаты решили далеко не ездить и живут прямо на вокзале. На втором этаже Казанского работает хостел по 700 рублей за место. Такие же недорогие мини-гостиницы есть и на Киевском, Белорусском, Павелецком и Рижском вокзалах Москвы. А общественные туалеты на всех вокзалах города вообще стали бесплатными для фанатов. Все дни ЧМ до 18 июля включительно туда свободно пускают по паспорту болельщика FAN ID. Обычным посетителям, у которых нет FAN ID, нужно по-прежнему показывать свежий билет на поезд, чтобы справить нужду бесплатно. Для тех, кто не болеет футболом и не путешествует, каждый поход в санузел на вокзале обойдётся в 50 рублей.

Общественные туалеты на всех вокзалах города стали бесплатными для фанатовФото: Светлана ВОЛКОВА

Кстати, в хостеле на Казанском и некоторых других вокзалах все желающие могут даже принять душ. Без проживания эта услуга обойдётся в 250 рублей. Мыло, мочалку и полотенце выдадут - все включено.

- Мыться разрешаем не больше 40 минут, - с металлом в голосе администратор хостела объясняла мне правила. - Но все равно у нас очередь в душ, придётся подождать.

Мимо ресепшн как раз проходила очередная партия свежевымытых фанатов, готовых болеть за родную команду и уже замотанных в желто-зеленые флаги. На столичных вокзалах болельщиков и спать уложат, и помоют, и бесплатный буклет с картой Москвы выдадут, и покормят.

- Иностранцы все подряд заказывают из меню - и блюда русской кухни, и бургеры, и все остальное, но алкоголя пьют очень много, - вздыхает Алексей, официант одного из сетевых ресторанов на Ленинградском вокзале. - В основном пивом накачиваются. Но ведут себя прилично. Когда поезд после матча приезжает, у нас тут все битком, еле успеваем обслуживать. Зато чаевые сейчас собираем хорошие. Мексиканцы и аргентинцы - классные ребята, весёлые, никогда не скупятся, могут к чеку прибавить и 500 рублей, и 5000 рублей.

А некоторые фанаты решили далеко не ездить и живут прямо на вокзалеФото: Светлана ВОЛКОВА

Пока мы с Алексеем болтали, за столики потихоньку стали подтягиваться фанаты с чемоданами и рюкзаками. Очередной поезд привёз гостей ЧМ в Москву. Кто из команд станет чемпионом мира по футболу 2018 года, узнаем уже через две недели, 15 июля.