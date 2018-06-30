2018-06-30T09:35:45+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Со мной лучше не торговаться на поле!". Россию с Испанией рассудит директор сети супермаркетов

Голландец Бьорн Куйперс будет главным арбитром матча 1/8 финала ЧМ-2018 между нашими и испанцами
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Голландский рефери Бьорн Куйперс во время тренировки перед ЧМ.Голландский рефери Бьорн Куйперс во время тренировки перед ЧМ.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 1 июля, сборная России по футболу сыграет исторический матч. В 1/8 финала они сыграют в "Лужниках" поединок против команды Испании. В пятницу, 29 июня, было официально объявлено, что главным судьей матча будет голландец Бьорн Куйперс.

Именно этот рефери был "причастен" к первому крупному успеху в истории российского футбола. Весной 2006 года именно Куйперс судил матч финала юношеского чемпионата Европы Россия - Чехия. Наши тогда выиграли в серии пенальти и победили на чемпионате Европы. Это было за два года до триумфального выступления наших на чемпионате Европы 2008 и за несколько месяцев до появления в России в качестве главного тренера главной сборной голландца Гуса Хиддинка.

На ЧМ Бьорн Куйперс уже работал на играх. Фото: REUTERS

На ЧМ Бьорн Куйперс уже работал на играх.Фото: REUTERS

Куйперс считается одним из лучших арбитров мира и он получал назначения на множество топовых матчей мирового футола. В 2011 году - матч на Суперкубок УЕФА "Барселона" - "Порту", в 2013 году - финал Кубка Конфедераций, в 2014 году - финал Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Атлетико". В мае этого года голландец работал на финальной игре Лиги Европы между "Марселем" и "Атлетико".

В 2011 году Бьорн Куйперс прославился во время четвертьфинала Лиги Европы "Динамо" - "Брага". Тогда он показал красную карточку Андрею Шевченко. Одну из последних в карьере украинского футболсита. И за это его пинул один из фанатов киевского клуба.

Бьорн Куйперс настолько суров, что может повысить голос даже на Неймара. Фото: REUTERS

Бьорн Куйперс настолько суров, что может повысить голос даже на Неймара.Фото: REUTERS

Вне футбола Бьорн Куйперс известен как директор сети супермаркетов и парикмахерской в голландском городе Олдензал. И по этой причине он однажды, как говорят, даже пошутил: "Со мной лучше не торговаться на поле!". Совладельцем сети магазинов является его отец, который в прошлом тоже был футбольным арбитром. Все просто - в свое время Куйперс учился по специальности "бизнес-администрирования" в университете города Неймеген.

История своеобразно повторяется сейчас - за пару дней до матча наших на ЧМ в расположение сборной России приехал Гус Хиддинк. А на следующий день было объявлено о назначении Куйперса главным арбитром важной для российского футбола игры.

Матч Испания - Россия пройдет уже завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Он начнется в 17:00 по московскому времени.

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