Трамп обещал «посмотреть», чей Крым

СЕГОДНЯ 14:10 2018-06-30T14:23:24+03:00

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Чем ближе двустороння встреча Путин-Трамп, запланированная на 16 июля в Хельсинки, тем более эксцентричным становится поведение президента США. Так, на последней встрече с журналистами, по сообщениям из его президентского пула, он буквально заявил в ответ на вопрос, возможно ли признание Крыма российским: «Посмотрим».

Чем снова заставил нервничать весь западный истеблишмент и вызвал волну истерик и сердечных приступов на Украине. При этом аналогичный загадочный «вероятностный» ответ прозвучал и на другой принципиальный вопрос: «Возможно ли снятие США санкций с России?»

- Посмотрим, что сделает Россия, - вновь уклонился от прямого ответа глава администрации США. Наверное, в переводе с трамповского на нормальный язык это может означать, что Москва должна пойти на такие уступки и компромиссы, которые впору будет назвать плясками под американскую дудку, чтобы заслужить такой подход.

При этом президент США вновь продемонстрировал прекрасный геополитический «аппетит» и чудеса своей собственной логики. Отвечая на вопрос о Крыме, он сказал, что это «Обама позволил» Крыму воссоединиться с Россией, и что «Обама потерял Крым», потому что его не уважал Путин.

Логика американцев не нуждается ни в каких доказательствах и аксиомах и прочих нюансах. И Трамп еще раз это продемонстрировал. Крым потеряла Украина. Крым сам ушел к России и воссоединился с нею. Но потерял Крым почему-то Обама. При том, что полуостров никаким боком к США не относился от слова совсем.

Впрочем, флаг в руки и Обаме, и Трампу. Второму особенно, при условии, что действительно признает Крым частью Российской Федерации. Вот только вряд ли это произойдет в Хельсинки. С одной стороны, весь мир уже привык к тому, что Трамп является хозяином своего слова ровно в той степени, чтобы как хозяин иметь возможность и давать слово, и тут же забирать его назад. Американскому явно недостает чувства собственной ответственности за свои речи и поступки. К тому же, он просто обожает всех эпатировать, по любому поводу и вовсе без оного.

И не забудем еще такой нюанс, что Россию каждый из западных лидеров более всего готов использовать как жупел, которым стремится простимулировать своих коллег, напугав их «русской угрозой» или пообещав заключить с Москвой какой-нибудь договор, что остальным выйдет боком. И в том, и в другом случае речь идет просто о шантаже, неважной, стремятся стороны использовать кнут или пряник.

Вспомним, что на последнем саммите «Большой семерки» Трамп вовсю использовал этот инструмент, сообщив, что надо сюда пригласить «друга Владимира», без которого остальным тут просто нечего делать. После чего сговорчивость европейских лидеров поднялась на качественно иной уровень. И вброс про «российский Крым» на этом же мероприятии был сделан с той же целью.

И, несмотря на то, что Трамп выступает в качестве всемирного лидера антиглобалистов, сосредоточив свои усилия на возвращении США былого величия,, он не может не понимать, что выстроенную глобальную систему мироустройства ему вряд ли дадут сломать. Разве что позволят кое-что подправить-подлатать в рамках этой работающей системы. А признание Крыма российским – один из ключевых инструментов подобного слома, когда «международное сообщество» действительно станет сообществом, а не будет выстроено по принципу доминирования «исключительной нации».

Ну а если паче чаяния что-либо подобное произойдет, тогда Трампу явно не стоит ездить в Даллас. Даже в последний день своего президентства.