Денис Черышев: «Перед такими играми я всегда молюсь»

СЕГОДНЯ 16:55 2018-06-30T16:57:33+03:00

Как сборная России проводит день накануне главного своего матча ЧМ-2018 против Испании [видео]

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1 июля сборная России в 1/8 финала встречается с Испанией, и за последние 10 лет не было у нее более определяющего матча. Испанцы – главный фавориты не только этой встречи, но и всего ЧМ-2018. Но при всем неравенстве шансов, российская команда за день до игры старалась убедить, что все равно рассчитывает на успех.

Мутко, шансы и фарт

«Готовы. Шансы хорошие!» - эти пару слов произнес вице-премьер Виталий Мутко. Он внезапно объявился на базе сборной России в Новогорске, где та проводила предматчевую тренировку. Вице-премьера по строительству часто можно встретить возле сборной России, и говорят, он каждый раз заходит к ней в раздевалку после матчей. Но старожилы не припомнят, чтобы Виталий Леонтьевич был так краток, говоря о футболе. И это рождало ощущение историчности момента.

Пресс-конференция главного тренера Станислава Черчесова тоже началась необычно. Известный журналист Игорь Рабинер преподнес подарок – фарфоровую фигурку с российским флагом на счастье.

- Это фигурка называется Фарт! – сообщил Игорь.

- Давайте! - обрадовался Черчесов. – А то мы несколько дней голову ломаем, как играть против Испании, что нам надо делать, а тут вот как все просто, просто фарт нужен.

Боги и горшки

А потом пошли настоящие вопросы. И отвечая на один из них, Черчесов запутал всех журналистов, которые не говорят на русском языке. Потому что некоторые русские поговорки перевести невозможно, их надо только прожить.

- Вы играли в прошлом году контрольный матч с Испанией вничью 3:3. Сборная Россия очень с тех пор изменилась, а Испания?

- Мы изменились, потому что жизнь заставила, потому что три игрока стартового состава вылетели из-за травм. Но с теми изменениями мы добились определенного промежуточного успеха. Но Испания сменила тренера за два дня до ЧМ-2018. Почему – я не знаю точно, пишут разное. Но изменилась и игра Испании. Функции некоторых игроков изменились. Сегодня у нас будет теория в 18:00, мы будем говорить с футболистами об этом. Но сейчас Испания пропускает больше, чем раньше. Мы это тоже видим.

- В 1991 году в «Лужниках» вы в Кубке чемпионов играли за «Спартак» против «Реала», в составе которого выступал Фернандо Йерро, нынешний главный тренер сборной Испании. В Москве вы сыграли 0:0, в Мадриде сенсационно выиграли. Что-то из того опыта может пригодиться завтра?

- Не боги горшки обжигают. (Эта фраза кстати напрочь сломала многих англоязычных журналистов, и они потом еще битый час ходили и спрашивали как это переводится, и что означает – прим авт.) Фернандо был великолепным игроком, теперь он хороший руководитель. Тогда в нас никто не верил, но мыс могли выиграть. Завтра есть шанс повторить.

- После поражения от Уругвая команда не потеряла уверенность в себе?

- Мы стараемся выносить разное после матчей, и негатив и позитив. Позитив в том, что мы, играя вдесятером, не сломались. Негатив в том, что не забили.

Черышев против второй родины

Вместе с Черчесовым на пресс-конференцию пришел Денис Черышев – российский игрок, закончивший школу мадридского «Реала», и все жизнь выступавший в Испании. К нему была львиная доля вопросов. Испанцам Денис отвечал на испанском языке.

- Денис, вы хотели бы забить гол, который отправит Испанию с чемпионата мира?

- В Испании прекрасные игроки, Возможно, это лучшая сборная мира. Но я сосредоточусь на том, чтобы постараться забить, если тренер меня выпустит.

- Ваш отец говорил, что вам кололи гормон роста в детстве. Это действительно так?

- Это ерунда. Журналисты просто неправильно поняли. Я ничего никогда не делал ничего запрещенного и поэтому спокоен по этой теме. Не надо даже обсуждать это.

- Вы сыграете в «Лужниках» - на самом большом стадионе ЧМ-2018. Это давит на вас?

- Наоборот, здорово, что за нашей спиной будет 80 тысяч зрителей.

- Как вы настраиваетесь на такие матчи?

- Перед игрой я всегда молюсь. А перед матчем я слушаю музыку.

Обращение игроков

А накануне матча игроки сборной России выступили с видеообращением к болельщикам, в котором просили поддержать команду в самый важный момент.

«Выложимся на сто процентов, поддерживайте нас, и мы будем радовать вас», - говорил Роман Зобнин, которого сами испанцы ценят в составе сборной России не меньше, чем Головина. «Постараемся идти дальше и пройти сборную Испании, чтобы вы гордились нами», - обещал Денис Черышев. «Только вместе мы сможем добиться успеха, вместе мы – сила», – убеждал автор первого гола ЧМ-2018 Юрий Газинский.

Теперь слово за болельщиками. 1 июля в 17:00 «Лужники» должны быть полными.